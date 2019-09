Skibskollision, olieudslip og miljøforurening: Kæmpe beredskabsøvelse i Nyborg Fjord

En stor skibsulykke rammer tirsdag og onsdag Nyborg. Og når det kan forudsiges så præcist, så er det heldigvis, fordi det hele blot er en øvelse.

Og deltagerne fra både de lokale, regionale og nationale beredskaber får rigeligt at se til, når de skal koordinere redningsindsatsen efter en skibskollision i Nyborg Fjord tirsdag morgen.

Læs også Dramatisk øvelse: Beredskab øver sig under Storebælt

Ved kollisionen falder nogle besætningsmedlemmer overbord og efterfølgende sker der udslip af olie og tjæreprodukter, med miljøforurening af fjorden og kysten til følge. Men meget mere kan øvelsesledelsen ikke fortælle.

- Jeg kan desværre ikke afsløre alt for mange detaljer omkring selve øvelsesscenariet. Det ville jo ødelægge det hele lidt for de mange, der skal øve sig. Men jeg kan fortælle, at vi først øver det, der i fagsproget hedder SAR – Search And Rescue, hvor det handler om at redde liv, og bagefter kommer det til at dreje sig om bekæmpelse af en større miljøforurening, siger politikommissær Asbjørn Høy Larsen fra Fyns Politi, der er tovholder på øvelsen, til Nyborg Kommunes hjemmeside.

På de to øvelsesdage - tirsdag og onsdag - vil der være aktivitet i Nyborg Fjord fra klokken cirka otte om morgenen og frem til klokken 17 om tirsdagen og fra klokken cirka otte til 16 om onsdagen.

Se med fra havnen

For de interesserede vil det være muligt at følge dele af øvelsen fra Nyborg Havn, fra dæmningen ved Holckenhavn, eller fra stranden på Slipshavn, da hele øvelsen foregår forholdsvis tæt på land.

Læs også Stor øvelse i Storebælt ud for Nyborg

Er man særligt interesseret i at opleve redningshelikopterne fra JRCC – Joint Rescue and Coordination Center (tidligere Søværnets Operative Kommando), så er det kun muligt om tirsdagen.

Øvelsesledelsen beder tilskuere respektere de opsatte politiafspærringer af hensyn til sikkerheden.

Deltagerne i øvelsen er Søværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Beredskab Fyn, Nyborg Kommune, Region Syddanmarks sundhedsberedskab, Koppers Denmark Aps og Fyns Politi. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange deltagere der i alt er i øvelsen.

01:26 Kæmpe beredskabsøvelse i Nyborg Fjord Video: Ole Holbech Luk video

Foto: Ole Holbech

Foto: Ole Holbech