Kæmpe kø: Biler og tog kan igen passere Storebælt

Biler og tog kan igen passere Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Fredag eftermiddag oplyser de to broer på Twitter, at der igen er åbent for al trafik.

Køen på E20 på Fyn mod Storebæltsbroen er cirka 12 km. — TrafikNyt (@TrafikNyt) September 28, 2018

Begge broer var fredag eftermiddag spærret for trafik efter anmodning fra politiet. Det betød, at tog på strækningerne mellem Danmark og Sverige og mellem Fyn og Sjælland måtte holde stille på skinnerne i omkring en time.

Ud over lukning af broer har også færger ligget stille.

Færgeoverfarten mellem Helsingør og Helsingborg har været lukket, men også her melder Københavns Politi via Twitter, at der skulle være givet grønt lys.

Læs også Politiaktion lukkede Storebæltsbroen

Det samme gør sig gældende for færgetrafikken mellem Danmark og Tyskland.

Også Molslinjens afgange mellem Jylland og Sjælland har været påvirket af politiaktionen, men sejler nu normalt, siger pressechef Jesper Maack til Ritzau.

Den omfattende politiaktion blev sat i værk i jagten på en sort Volvo, Københavns Politi efterlyser en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546.

I køretøjet befinder sig formentlig tre personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet, lyder det.

Alle transportforbindelser er nu åbne igen eller på vej til at blive åbnet#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 28, 2018

Politiet jagter tre personer i sort Volvo fra Sverige

Den sorte Volvo er ifølge et opslag i den svenske transportstyrelse en udlejningsbil fra selskabet First Rent A Car, der hører under selskabet Hertz, i Stockholm.

Hos Hertz bekræfter man, at en af firmaets biler i øjeblikket efterlyses af dansk politi.

- Det er en politisag, så jeg kan ikke udtale mig yderligere, siger Anders Tarnell, der er kommunikationschef i Hertz Sverige.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet er den efterlyste Volvo stjålet ved lufthavnen i Malmø.

Den tidligere operative chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen er forundret over forløbet.

- Jeg har været 41 år i dansk politi, og jeg har aldrig nogensinde tidligere oplevet, at man har sat sådanne tiltag i værk, siger han.