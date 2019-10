Kæmpe landbrugsfusion: Centrovice opsluges af jyder

To af Danmarks store rådgivningsvirksomheder i landbrugssektoren, LMO fra Jylland og Centrovice fra Fyn, fusionerer.

Men selvom Centrovice er Fyns største landbrugsrådgivning, så er det fynske selskab med sine 150 medarbejdere altså lillebror i fusionen.

Sammen vil de to parter mønstre omkring 600 medarbejdere fordelt på LMO og Centrovices eksisterende kontorer og en årlig omsætning på knap 400 millioner kroner.

Med fusionen ryger den nye virksomhed også med et slag op i toppen af den danske rådgivningsbranche inden for landbrugsfaglig rådgivning, regnskab, ledelse og økonomisk rådgivning

Om Centrovice Centrovice blev stiftet i 2008 efter en fusion mellem Agrogården og Landbofyn. Virksomheden omsætter for godt 100 millioner kroner og tæller omkring 150 medarbejdere fordelt på to kontorer. Centrovice har hovedsageligt rådgivning på Fyn samt i Jylland, Sjælland og Lolland-Falster. Se mere

- Vi går sammen, fordi det er det rigtige at gøre både rent rådgivnings- og forretningsmæssigt. Med fusionen kan vi fastholde vores nærhed til vores kunder lokalt, og samtidig sikrer vi en større bredde af medarbejdere, som i endnu højere grad får mulighed for at blive branchens specialister frem for generalister. Der er ingen tvivl om, at det vil give vores kunder adgang til endnu bedre og bredere rådgivning og kompetencer, siger Torben Lyngsøe Povlsen, bestyrelsesformand for Centrovice.

Antal landbrug falder

Alene i Danmark omsættes der for mere end en milliard kroner årligt inden for landbrugsrådgivning.

Der findes i dag omkring 22 landbrugsrådgivninger i Danmark, så kunderne har rig mulighed for at vælge andre end os. Vi kommer til at sidde på mellem 20 og 25 procent af markedet. Torben Povlsen, formand, Centrovice

Kundesegmentet består blandt andet af de godt 10.000 produktionslandbrug i landet, men antallet af landbrug skrumper år for år.

Derfor fusionen nu.

- Fusionen er rettidig omhu i en branche, som er præget af mange konkurrenter om et svindende antal kunder. Nu bliver vi den største og stærkeste i branchen, og det giver nogle rigtig spændende forretningsmæssige perspektiver og synergier for os - både på kundesiden og på vores muligheder for at investere i digitale løsninger, siger Nis Kristian Hjort, bestyrelsesformand i LMO.

Fynsk direktør går af

Fusionen er betinget af, at den vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Centrovice den 4. november.

Men såfrem fusionen går igennem, så får det nye selskab altså LMO’s nuværende administrerende direktør, Jan Winther, som direktør.

Det betyder ifølge Torben Povlsen, at Centrovice' nuværende direktør, Louise Helmer, får andre opgaver.

Virksomheder fusionerer ofte for at effektivisere. Kommer der fyringer?

- Det kan jeg ikke svare hverken ja eller nej til nu. I de landbrug, vi rådgiver, tilpasser medarbejderskaren sig til behovet. Det samme sker selvfølgelig hos os. Men det er altså stadig den samme konsulent, som kommer til at rådgive den samme kunde i morgen, som det er i dag, siger Torben Povlsen.

LMO LMO blev skabt i 2008 som et fælles rådgivningsselskab for seks midt- og østjyske landboforeninger. Siden er yderligere to foreninger nu kommet til.

Virksomheden omsætter for godt 285 millioner kroner og tæller omkring 430 medarbejdere fordelt på seks kontorer.

LMO har hovedsageligt rådgivning i Jylland fra Vejle i syd til Østervrå i nord samt på Fyn. Se mere

I kommer med fusionen til at dække et område helt fra Nordjylland til Ærø. Bliver det ikke næsten et kartel på området for landbrugsrådgivning? Og hvordan kommer det til at påvirke priserne?

- Der findes i dag omkring 22 landbrugsrådgivninger i Danmark, så kunderne har rig mulighed for at vælge andre end os. Vi kommer til at sidde på mellem 20 og 25 procent af markedet. Vores mål med fusionen er at skabe en stærk spiller, der kan give kvalitetsrådgivning hele vejen rundt til vores medlemmer. Vi bliver aldrig en discountbutik. Med fusionen får vi yderligere mulighed for at skabe specialister inden for alle felter. Fra økonomi og HR til miljø og rådgivning i stald og mark, siger Torben Povlsen.

Hvad bliver din rolle i det nye selskab?

- Jeg bliver nok en del af formandsskabet. Der er jo en formand og nogle næstformandsposter. Jeg får nok en næstformandspost, og det er jeg fint tilfreds med. For så kommer jeg stadig til at sidde med rundt om bordet, når de store beslutninger skal træffes, siger Torben Povlsen.