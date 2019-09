Skøjtebane og legepladser: Kæmpe millioninvestering i Nyborgs bymidte

Det er den helt store pengepung, som et flertal i byrådet i Nyborg har haft fremme. Der er nemlig enighed om at afsætte hele 66 millioner kroner til gennemførelsen af strategiplanen "En samlet by", der indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Fra byrådssalen er det kun socialdemokraterne, som står udenfor byprojektet, der har været til offentlig høring og blandt andet bygger på forslag fra nyborgenserne.

Ifølge borgmester Kenneth Muhs (V) er investeringerne ikke set større, siden Christian den tredje udbyggede byens voldsystem og Nyborg Slot.

Flere projekter skal forny bymidten

Den største investering på 13 millioner kroner er til en ny passage mellem Kongegade og Mellemgade i Nyborg Centrum. Projektet indebærer blandt andet opkøb og nedrivning af bygninger i baggårdene, ny beplantning og kunst og vandpost i baggården.

11 millioner kroner er sat af til ny fortovsbelægning og en række nye træer i voldgaderne, og så er der afsat 10 millioner kroner til skøjtebane på torvet og legepladser i bymidten.

Der er afsat fem millioner kroner til bytræer - og en ny bypark bag Nyenstad er blevet tildelt 3,4 millioner kroner.

Forventes vedtaget i november

Ifølge Kenneth Muhs indgår investeringerne i budgetforhandlingerne, der skydes i gang med et budgetseminar den 17. september.

De i alt 23 projekter er delt op i tre prioriteringslag. De lavest prioriterede- fire projekter - kan vente til efter åbningen af Nyborg Slot i 2023, hedder det i forslaget.

Andenbehandlingen og den forventede vedtagelse af Nyborgs budget bliver den 5. november.