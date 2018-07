Stor markbrand stoppet: - Vi var bange for, det ville nå vores hus

Stor markbrand i Odense-bydelen Villestofte er nu slukket, og der er kun efterslukning tilbage.

Den store markbrand i Villestofte i det nordvestlige Odense prægede indtil for kort tid siden bybilledet i den lille bydel med store sorte røgskyer og høje flammer. Men nu har beredskabet fået styr på branden.

Indsatsleder Kenny Christensen siger til TV 2/Fyn på stedet:

- Vi så en meget, meget stor røgsøjle, og vi havde meget svært ved at komme til branden, der samtidig også løb rigtigt hurtigt. Men vi satte hurtigt ind for at redde de nærliggende bygninger, og det lykkedes vi med. Vi har fanget branden, men der er stadig små steder, hvor det ryger fra, så nu gælder det om at få efterslukket den, siger han.

- Det er et meget, meget stort område, det brændte fra, og så tørt som det er for tiden, går det meget hurtigt, siger Kenny Christensen, der sender en stor tak til beboerne i området:

- Beboerne har ikke noget at frygte. Vi vil gerne sige stor tak til de beboere, der har trukket deres egne vandslanger ud og vandet deres haver og deres levende hegn. Det har givet lidt ekstra i forhold til at vi har haft færre ting at koncentrere os om.

- Vi var bange for, det ville nå ind til os

Marken ligger nær almindelig bebyggelse og boliger, og derfor tiltrækker branden en del opmærksomhed fra borgere, der følger med på afstand.

TV 2/Fyns Alexander Aagaard fangede blandt andet Michael Vadum, der er nabo til marken, og som derfor har fulgt branden stort set fra da den startede.

- Jeg bor lige inde bagved, og ilden kom forholdsvis tæt på lige pludselig. Da de begyndte at slukke, kom der rigtigt meget røg ind til vores hus og have, og vi var på et tidspunkt bange for, at det ville nå over på den anden side af vejen og ind til os, fortæller Michael Vadum.

Få meter derfra står Svend Jakobsen og følger med. Han bor 500 meter fra marken og har derfor også fulgt udviklingen af branden så tæt på, som han kunne komme.

- Vi kunne se en voldsom røg, så jeg skulle ud at sikre mig, at det ikke bredte sig til vores hus pludselig. Da vi kom ud, var der så meget røg, at vi ingenting kunne se, fortæller han.