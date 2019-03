Glad OB-træner hylder sit hold: Kæmpe ros til stab og spillere

Ikke siden 2011 er OB sluttet i top-6 i Superligaen. Men med en flot 2-1-sejr på udebane over AGF mandag aften er OB nu igen tilbage i den sjove ende af Danmarks bedste fodboldrække.

Sejren sikrer både klubben tredjepladsen i grundspillet og en plads i det afsluttende medaljespil, der skal afgøres blandt Superligaens seks bedste hold.

- For første gang i otte år – det er jo dejligt, siger OB-træner Jakob Michelsen til klubbens hjemmeside.

Kæmpe ros til den dygtige stab, jeg har, og også spillerne for at komme i top-6 – ovenikøbet en runde før tid. Det var der ikke mange, der havde turde drømme om med vores dårlige starte in mente Jakob Michelsen

Han roser sit holds indstilling og indsats i kampen i den østjyske hovedstad.

- Jeg synes, det er stærkt af spillerne at tage her til Aarhus og vinde en fortjent sejr mod et godt AGF-hold. Vi sætter os på kampen fra starten af og tør tage initiativet. Til trods for at vi kommer bagud, så moser vi på, siger cheftræneren.

Skidt start

OB fik en katastrofal start på sæsonen, da de efter en sommer med stor udskiftning – blandt andet på trænerposten – blot hentede to point i de første seks kampe.

Læs også OB-direktør efter sikret top-6: Lidt af en milepæl

Siden da har OB-mandskabet i den grad fået vendt skuden og har i de efterfølgende 19 kampe hentet lige under to point i snit.

- Kæmpe ros til den dygtige stab, jeg har, og også spillerne for at komme i top-6 – ovenikøbet en runde før tid. Det var der ikke mange, der havde turde drømme om med vores dårlige starte in mente, siger Jakob Michelsen.

OB-træneren er i den seneste tid blevet storrost for sit arbejde i klubben, men han er ikke sen til at sende roserne for præstationen videre.

- Kæmpe tillykke til alle i og omkring OB. Alle fans, alle spillere, alle trænere og ledere. Det er fortjent, og det er en stærk præstation, siger Jakob Michelsen.

Pokalsemifinale og medaljespil venter

OB er allerede sikret tredjepladsen i grundspillet, inden holdet på hjemmebane møder Randers i grundspillets 26. og sidste runde på søndag.

Læs også OB slår AGF og sikrer plads i mesterskabsspillet

Efter landsholdspausen går det løs med medaljespillets ti afgørende kampe, hvor de seks bedste hold skal mødes både ude og hjemme i kampen om medaljer og pladser i Europa.

Samtidig er OB også stadig med i pokalturneringen, så der venter både klub, spillere og fans et spændende fynsk fodboldforår.