Kæmpe stigning: Flere fattige børn på Fyn

Ingen mad på bordet og børn, der bliver sendt i skole uden madpakker. Det er en realitet for det stigende antal af fattige børn på Fyn, mener Helle Nielsen, som er formand for LO Fyn.

- Vi er ved at få et ulige samfund, og det er ikke det, Danmark er bygget op på. Danmark er bygget op på fællesskab. Så nu råber vi op: Stop lige og kig på den ulighed, vi har. Nu er nok nok, siger Helle Nielsen.

Langt de fleste kommuner bliver præget af den samme tendens: Skellet mellem rig og fattig er stor, og det er vokset over de seneste år.

I 2016 var der 4.930 fattige børn i de ti fynske kommuner. Siden da er der kommet flere til, og i 2017 var antallet af fattige børn steget til 6.310. Altså er der kommet 28 procent flere fattige børn på et år.

Det viser tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisations ulighedsanalyse, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Helle Nielsen giver sit bud på årsagen til det stigende antal af fattige børn.

- Det kan der være mange årsager til. For eksempel at man ikke lige får sagt stop og kigger på, hvordan vores samfund udvikler sig. Det kan være politikerne, der beslutter noget på Christiansborg, at nu skal dem, der har meget, have endnu mere. Og at vi skal have flere skattelettelser, siger LO-formanden.

Ifølge ulighedsanalysen skyldes uligheden især, at regeringen har sænket de laveste sociale ydelser, for eksempel i form af kontanthjælpsloftet.

Fattige børn i din kommune Odense: I 2017 var der 3.030 fattige børn i Odense, hvilket svarer til 8,0 procent af alle børn i Odense. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 640. Svendborg: I 2017 var der 690 fattige børn i Svendborg, hvilket svarer til 6,2 procent af alle børn i Svendborg. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 220. Assens: I 2017 var der 470 fattige børn i Assens, hvilket svarer til 5,7 procent af alle børn i Assens. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 90. Langeland: I 2017 var der 190 fattige børn på Langeland, hvilket svarer til 10,6 procent af alle børn på Langeland. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 20. Faaborg-Midtfyn: I 2017 var der 530 fattige børn i Faaborg-Midtfyn, hvilket svarer til 5,2 procent af alle børn i Faaborg-Midtfyn. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 130. Kerteminde: I 2017 var der 280 fattige børn i Kerteminde, hvilket svarer til 6,1 procent af alle børn i Kerteminde. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 60. Middelfart: I 2017 var der 360 fattige børn i Middelfart, hvilket svarer til 4,6 procent af alle børn i Middelfart. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 80. Nyborg: I 2017 var der 440 fattige børn i Nyborg, hvilket svarer til 7,0 procent af alle børn i Nyborg. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 70. Nordfyn: I 2017 var der 320 fattige børn i Nordfyns Kommune, hvilket svarer til 5,4 procent af alle børn i Nordfyns Kommune. Fra 2016 til 2017 er antallet steget med 70. Ærø: Datagrundlaget for Ærø er for lille til at beregne pålidelige tal. Læs mere på www.stopuligheden.dk. Se mere

LO Fyn vil med kampagnen ‘Stop uligheden’ sætte fokus på afstanden mellem de rige og fattige på Fyn såvel som i resten af landet.

Derfor gik de onsdag morgen på gaden i Odense og Nyborg sammen med FTF-region Syddanmark for at skabe opmærksomhed omkring den stigende ulighed.

- Som fagbevægelse foreslår vi faktisk en ulighedskommission, hvor man får sat sig ned og kigget på, hvad det er, der gør, at vi har den ulighed, vi har. Og hvad kan vi gøre for at få den stoppet, så vi får et lige samfund, siger Helle Nielsen.

Se hele interviewet med formanden for LO Fyn, Helle Nielsen, i videoen nedenfor.