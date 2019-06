Kæmpekrigsskib kommer på weekendbesøg på Fyn

Fregatten Peter Willemoes blev bygget i Munkebo på Lindø-værftet. I 2011 blev det navngivet i Munkebo. Siden da har krigsskibet været på mange internationale missioner, men nu kommer skibet hjem til Fyn igen - i hvert fald for en stund.

Skibet havde i 2013 ligeledes et kort visit, hvor besætningen kom forbi Odense Rådhus. Denne her gang lægger skibet anker i Østre Kaj i Odense inderhavn. Her ligger skibet fra den 7. juni og sejler derfra igen den 10. juni om formiddagen.

- Mit barnebarn er jo ombord. Hun har sejlet fra Korsør her til morges. Det er virkelig et imponerende skib, og i morgen skal vi også til åbent skib, siger Carl Mortensen fra Viby.

Læs også Danmarkshistoriens største krigsskib fra Fyn vises frem

Den 8. juni klokken 14 er der åbent hus, eller åbent skib, som de kalder det, hvor alle kan komme forbi og se skibet indefra og udefra. De forventer, at der kommer op mod 4.000 gæster.

Hvis ikke du kan den 8. juni, er der også mulighed for at komme at se det hele den 9. juni klokken 14.