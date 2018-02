Kæmpepandaen var også truet: Sådan skal rygeosten reddes

Non-profit organisationen Slow Food har optaget rygeosten på en opgørelse over europæiske fødevarer, der kræver en indsats for at blive bevaret.

Vi kender den stærkt truede kæmpepanda, der ved hjælp af kunstig avling nu ikke længere er ligeså truet. Den sibiriske tiger, der bliver skudt og brugt til asiatisk medicin. Og det store, fredede koralrev, Great Barrier Reef, hvor halvdelen af korallerne er forsvundet.

Men hos den europæiske organisation “Slow Food” mener de, at det også er relevant at sætte fokus på truede madvarer.

Vores landbrug er blevet så industrialiseret, at de gamle produkter bliver glemt Karen Bencke, talsmand, Slow Food Fyn

På en liste over truede madvarer, Ark of Taste, er på dansk oversættes til Smagens Ark, findes den fynske rygeost, for den går under kriteriet om at være en udsat madvare, da efterspørgslen er faldet.

Talsmand for Slow Food Fyn, Karen Bencke, er dog opmærksom på, at sammenligningen mellem panda og rygeost kan virke fjern for forbrugeren.

- For en almindelig, dansk forbruger virker det måske ikke så vigtigt, at have Ark of Taste for at bevare et æble eller en rygeostproduktion, for man kan jo bare gå ned i supermarkedet og købe seks udenlandske æbler til ingen penge.

Hos Slow Food handler det om at bevare historie og traditioner:

- Vores landbrug er blevet så industrialiseret, at de gamle produkter bliver glemt, siger Karen Bencke og fortsætter:

- Alt er blevet så ensartet. Der er brug for mere mangfoldighed i landbruget.

Derfor indstillede Slow Food Fyn den fynske rygeost til Ark of Taste for at sætte fokus på at bevare den originale håndværksproduktion.

Smag er vigtig i Smagens Ark

Udover rygeosten findes det fynske Filippa æble også på listen Smagens Ark. Titlen tager udgangspunkt i den bibelske fortælling om Noas Ark, hvor Noa samlede én af hver dyreart for at bevare alle arter, inden jordkloden blev oversvømmet af syndflod.

I dag er arbejdet med truede dyrarter en del anderledes og mere komplekst end dengang Noa reddede dyrene. Hos blandt andre Odense Zoo følger de anvisninger fra den international naturbeskyttelsesorganisation, IUCN, der har udstukket flere parameter for graden af truslen mod forskellige dyrearter.

Hos Slow Food er parametrene lidt anderledes.

- Det har med smag og nydelse at gøre, fordi mad skal være godt. Mennesket fortjener at kunne nyde god mad, samtidig med at vi også tænker over, hvor vores mad kommer fra, og hvad den har været igennem, siger Karen Bencke.