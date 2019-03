Nyt chok i Assens: Kæmperegning på 50 millioner kroner på vej

Assens Kommune, som i forvejen er hårdt ramt på økonomien på grund uforklarlige ekstraregninger fra staten, forbereder sig nu på et nyt økonomisk chok.

Denne gang drejer det sig om en ekstraordinær udgift på 50 millioner kroner som følge af et forlig i en sag, som kommunen ikke selv er part i.

Skattemyndighederne og Dan-Foam i Aarup har i en årrække ligget i strid med hinanden i Landsskatteretten. Men nu er sagen tæt på en afslutning, og de to parter er blevet enige om, at virksomheden skal have refunderet et stort millionbeløb på grund af for meget indbetalt selskabsskat siden 2001.

Læs også Birthe må undvære gulvvask: Nu råber datteren op på Facebook

- Det betyder, at vi i Assens Kommune nu får en ekstraregning på 50 millioner kroner, selv om Assens Kommune ikke har haft mulighed for at påvirke sagsforløbet, siger Søren Steen Andersen.

Det er helt uhørt. Vi har skrevet til både skatteminister Karsten Lauritzen og indenrigsminister Simon Ammitzbøll-Bille. Søren Steen Andersen, borgmester, Assens

- Det er helt uhørt. Normalt er den absolutte forældelsesfrist 10 år. Vi har skrevet til både skatteminister Karsten Lauritzen og til indenrigs- og økonomiminister Simon Ammitzbøll-Bille og udbedt os svar.

I brevet til ministrene fremhæver Assens Kommune de overraskelser, som kommunen allerede er blevet påført i 2017 og 2018.

Læs også Enigt udvalg: Ældre i Assens sikret rengøring hver tredje uge

"Vi har været omfattet af kriteriet med faldende befolkningstal. Som følge af en tilgang på otte borgere fra 2017 til 2018, faldt vi ud af kriteriet og det kostede Assens Kommune 43 mio. kr. i budgettet for 2018. Aktivitetsbaseret medfinansiering har i 2018 kostet Assens Kommune 16,4 mio. kr. ekstra", skriver kommunen.

Se brevet til ministeren her

- Disse tocifrede overraskelser gør det meget svært at budgetlægge i kommunerne, og vi vil defor gerne mødes med økonomi-og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Bille til en drøftelse af en mulig løsning, der sikrer at Assens Kommune kompenseres uden om de almindelige kendte tildelinger og puljer, siger Søren Steen Andersen.

De to ministre har endnu ikke svaret på henvendelsen, som blev afsendt den 18. februar.