Kæmpeskole på Fyn får nyt navn

Fusionen mellem University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt er blevet godkendt. Inden skolestart kommer det nye navn op på skolerne.

Det har indtil videre kun været en drøm at forene University College Lillebælt (UCL) og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), men nu har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) godkendt fusionen.

Engang i august skal skilte med det nye navn UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skrues op over skolernes hovedindgange.

Bestyrelsesformand for EAL, Peter Zinck, bliver også manden i spidsen for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Han glæder sig over, at fusionen nu er en realitet.

Flytter ikke

- Den vil give mulighed for at få nogle sparringer fra andre vinkler, end man før har fået. Vi var rigtig spændt på, hvordan de ansatte ville modtage den her ide om fusionen, og de har modtaget den meget positivt. Allerede nu har de gang i masser af samarbejder på tværs, som vi kan mærke inspirerer begge veje. Det er en fornøjelse, siger Peter Zinck til TV 2/Fyn.

Også de flere end 10.000 studerende vil mærke fusionen, selvom skolerne ikke fysisk rykker sammen.

- Det betyder for de studerende, at de får mulighed for bedre uddannelser, og det betyder for arbejdsmarkedet, at vi kan få nogle uddannelser, som i endnu højere grad imødekommer fremtidens krav, fortæller Peter Zinck.

I alt 11.000 studerende og 1.000 medarbejdere får deres daglige gang på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fordelt i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia.

Institutionen vil ved åbningen 1. august 2018 udbyde 41 forskellige uddannelser.

