Kæntret skib er på ret køl igen

En kæmpe flydekran fik søndag hævet det kæntrede skib M/S Sirius Høj ud for Bogense Havn.

Kort før klokken 12 lørdag kæntret uddybningsfartøjet M/S Sirius Høj ud for Bogense Havn. De lykkedes de to mænd på skibet at komme ud fra skibet og op på skroget af det kæntrede skib.

De to mænd arbejdede med at uddybe sejlrenden ind til Bogense Havn, da skibet tippede rundt.

En redningshelikopter blev sendt til stedet, men de to mænd var inden hentet ind til land af en båd. En privatperson sejlede ud og hentede dem ind.

Lasten forskubbede sig

De to mænd ombord M/S Sirius Høj slap uden skader, men de var noget nedkølede efter turen i de iskolde vand. De blev kørt til tjek på Odense Univeristetshospital.

- I forbindelse med man skal have bugseret fartøjet ud af havnen, drejer skibet styrbord og i det, skibet gør det, bliver lasten skubbet over i den anden side af båden, og det gør, at den kæntrer, forklarede Allan Lemming indsatsleder ved Fyns Politi til TV 2/Fyn lørdag eftermiddag.

Miljøskibet Marie Miljø kom også til Bogense Havn for at holde øje med, at der ikke slap olie ud i vandet fra det kæntrede skib.

Hævet af flydekran

Søndag middag ankom kæmpekranen "Susan A" og dykkerskibet "Susanne A" til Bogense. I løbet af søndag eftermiddag lykkedes det at få M/S Sirius Høj på hævet og på ret køl igen.

- Kæntret sandsuger ved Bogense er nu flydende igen. Miljøskibet Marie Miljø er på vej videre, og sandsugeren bugseres på værft, lød det søndag aften fra Forsvaret på Twitter.

