Kaffen er klar: Kom og aflever dit elskrot

Klokken 10 søndag slog genbrugspladserne i projektet Frit Lejde dørene op for fynboerne, som har fulgt opfordringen om at aflevere deres kasserede el-apparater.

Forskerne tager både imod el-apparater, som virker, og el-apparater, der ikke virker. Det eneste, de beder om, er en forklaring på, hvorfor man har valgt at kassere sit el-apparat.

- Det er ny viden til forskningen. Vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvad der får folk til at smide elektronik ud, siger Henrik Wenzel, der er professor i cirkulær økonomi på Syddansk Universitet og forskningsprojektets drivende kraft.

På verdensplan bliver der skrottet knap 50 millioner tons elskrot om året. Og elskrot er den affaldsfraktion, der stiger mest.

Og det bekymrer forskerne. For kun halvdelen af materialerne i for eksempel en computer bliver rent faktisk genanvendt. Resten går tabt i genanvendelsesprocessen.

Kan vi genbruge mere?

Derfor forsøger forskerne at blive klogere på, hvordan vi kan forbruge vores elektriske apparater mere bæredygtigt.

Kunne vi blive bedre til at reparere på vores apparater i stedet for at smide dem ud? Kunne vi i højere grad købe brugte apparater?

Det og meget mere forsøger forskerne at finde ud af med elskrot-indsamlingen, der altså løber af stablen i dag.

I næste weekend gør de det for øvrigt igen. Lørdag fra 10-16 holder Assens Genbrugsstation indsamling.

Og søndag fra 10-16 holder Villestofte Genbrugsplads, Svendborg Genbrugsstation og Faaborg Genbrugsstation indsamling af elskrot.