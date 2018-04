Kaldt løgner og magtsyg: Ullemose slår igen i heftig tv-debat

Dorthe Ullemose blev kritiseret for at gå enegang i Dansk Folkeparti i Svendborg. Hun kritiserer løsgænger for ikke at have bidraget med noget politisk arbejde.

I weekenden gjorde byrådsmedlem Dorthe Ullemose (DF) det klart, at hun var den eneste loyale DF’er i partiet i Svendborg, hvor tre partikollegaer har meldt sig ud. Hun beskyldte dem for at splitte partiet.

De tre tidligere DF’ere - Morten Sol Petersen, Jesper Larsen og Jens Munk - tog onsdag kraftigt til genmæle og kritiserede Dorthe Ullemose for at gå enegang. De nye løsgængere kaldte blandt andet Dorthe Ullemose for løgner og magtsyg.

Onsdag eftermiddag mødtes Dorthe Ullemose og Jens Munk i en debat på TV 2/Fyn Nyhedskanalen, og her fik DF’eren givet igen på kritikken.

- Hvis der er nogen, der er gået sololøb og har gjort lige nøjagtig, hvad der passer ham selv, er det Jens Munk. I hele valgkampen sad jeg sammen med kandidaterne og udarbejdede et valgprogram. Jens har ikke skrevet én eneste linje, siger Dorthe Ullemose.

- Han ville gå til valg på én ting, og det var, at vi ikke kunne pege på en borgmester, der ville sælge Nature Energy. Det var det eneste. Så skulle vi allesammen følge ham. Jeg sagde: “Det kan vi jo ikke”, forklarer det tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti.

Løsgænger om kritik: Derfor lavede jeg ikke mere

Jens Munk fik lov til at svare på, hvorfor han ikke bidrog mere til Dansk Folkepartis 15 sider lange partiprogram inden kommunalvalget i november.

- Når Dorthe går ind og siger, at det er hende og de andre, der kører løbet, blandt andet Jakob Broegaard (formand for Dansk Folkeparti i Svendborg, red.), som var hendes allierede op til valget, hvor jeg bliver sat uden for døren, går jeg da ikke hen og laver noget politisk arbejde, siger Jens Munk.

- Jeg tror, at vores strategi ved at pege på en borgmester, som ikke vil sælge Nature Energy, var en rigtig god strategi. Den var Dorthe så uenig i. Det viste sig så, at vi ikke fik noget til valget. Vi tabte alt på gulvet, forklarer løsgængeren.

