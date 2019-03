P-sag parkeret: Kamera drillede Thomas

Det var et kamera der var ude af funktion, som forleden skabte problemer for Thomas Bjørn Kristensen efter en parkering i p-kælderen under kulturhuset Odeoen i Odense.

Thomas Bjørn Kristensen fortalte til TV 2/Fyn, at hans bil ikke var blevet tjekket ud, selv om han for længst havde forladt p-kælderen.

Han kontaktede derfor parkeringsselskabet Apcoa. Men Apcoa kunne ikke hjælpe ham, og det fik Odense Kommune til at indkalde parkeringsselskabet, som driver parkeringskælderens automatiske kontrolsystem, til et møde.

Stig Langsager oplyser nu til TV 2/Fyn, at mødet med Apcoa fredag er faldet positivt ud.

Fejlen er nemlig fundet. Et af selskabets kontrol-kameraer var ude af funktion. Det forhindrede Thomas Bjørn Kristensen, at få tjekket sin bil ud med det til følge, at han på sin app kunne se, at der blev registreret flere og flere penge for parkeringen.

Stig Langsager oplyser desuden, at ingen andre har henvendt sig med samme problem som Thomas Bjørn Kristensen.

