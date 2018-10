Nyt udstyr: Kameraer skal skabe mere tryghed

Som falkeøjne skuer to nye overvågningskameraer ned igennem Frederiksgade i Svendborg. De to kameraer er resultatet af en præventiv indsats, som Fyns Politi står bag. Og overvågningen vækker glæde i den Sydfynske købstad.

Overvågning på Fyn Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i 2017 100 millioner kroner til videoovervågning i nattelivet.

Fyns Politi har udpeget otte steder på Fyn, hvor man ønskede sig kameraer.

Kun de fem af stederne er blevet godkendt af Rigspolitiet.

Middelfart går sammen med yderligere et sted i Svendborg og Odense glip af videoovervågning.

Fyns Politi har opsat kameraer i Frederiksgade i Svendborg og tre steder i Odense, hvor udsatte borgere opholder sig.

Kilde: Rigspolitiet og Fyns Politi Kilde: Rigspolitiet og Fyns Politi

- Overvågning virker rigtig godt. Det hjælper på, at der ikke er så meget ballade, siger Maiken Kristensen, der er ejer af beværtningen Kahytten, som ligger i Frederiksgade.

Barejeren bliver bakket op af Pia Svaneberg Theodoresen:

- Der plejer at være lidt vildt hernede - i hvert fald i weekenden. Jeg har hørt, der er blevet sat kamera op. Det er rigtig rart og godt, siger hun.

Læs også Nu er 30 kameraer sat op på motorvejsbroer

Tilfreds borgmester

Fyns Politi har i samarbejde med Svendborg Kommune været med til at udpege Frederiksgade til at få del i en national pulje møntet på overvågning. Og det er der ifølge byens borgmester en god grund til:

- Det er en mini-Jomfru Ane Gade i Svendborg. Når der er rigtig meget alkohol, og når det blive langt ud på natten, så kan det ikke undgås, at der også vil komme vold i en eller anden sammenhæng, fortæller borgmester Bo Hansen (S).

Han fortsætter:

- Jeg synes, det er en god løsning. Jeg håber, det har en præventiv effekt, lyder det fra borgmesteren.

Det her går ikke på at overvåge borgerne i detaljer. Det går på, at når vi får en anmeldelse så kan vi lave noget opklaring på det, der er foregået Johnny Schou, politiinspektør, Fyns Politi

Hos politiet håber man også, at de nye kameraer får en forebyggende virkning.

Læs også Dørmænd: Brug overvågning til at dokumentere vores adfærd

- De (kameraerne, red.) skulle gerne gøre, at man har en ekstra overvejelse, hvis man har en unhensigtsmæssig optræden. Det skulle gerne gøre, at trygheden bliver større i området, siger Johnny Schou, politiinspektør ved Fyns Politi.

Også i Odense har Fyns Politi fået lov til at opsætte kameraer. Disse er dog ikke sat op endnu:

- I Odense har vi valgt at sætte profil på de allermest udsatte borgere. De bliver udnyttet og udsat for kriminalitet på grund af deres hjælpeløshed, lyder det fra politiinspektøren.

Kun til opklaring

Politiinspektøren understreger, at politiet kun vil bruge videomaterialet i forbindelse med kriminalitet.

- Det her går ikke på at overvåge borgerne i detaljer. Det går på, at når vi får en anmeldelse så kan vi lave noget opklaring på det, der er foregået, lyder det fra Johnny Schou. Han tilføjer:

- Det (videoovervågning, red.) skulle gerne gøre, at trygheden bliver større i området.

Læs også Video skal sikre ro ved hellested

Ifølge Fyns Politi betyder kameraerne i Svendborg ikke, at vold og anden kriminalitet i Frederiksgade rykker til andre dele af byen uden overvågning.

Risikerer man ikke, at man flytter kriminalitet til et område, hvor der ikke er videooverågning?

- Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tror, at de unge i Svendborg vil gå i byen som de plejer uanset om der er kamera eller ej, lyder det fra politiinspektør Johnny Schou.

Ved udgangen af 2018 forventer Fyns Politi, at de resterende kamaeraer er sat op i Odense.

Kan du ikke se kortet, så klik her