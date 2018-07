Kamilla laver verdens bedste frikadeller – her er hendes hemmelige opskrift

Vinderen af det uofficielle verdensmesterskab i frikadeller blev torsdag aften fundet på Langeland. Vinderfrikadellen var lokalstegt.

Mor laver verdens bedste frikadeller. Det er ganske vist.

Ikke desto mindre havde de til årets frikadellefest i Lohals sat sig for at kåre intet mindre end verdens bedste frikadelle.

Frikadellefesten blev afholdt for 11. år i streg, og endnu engang nåede festen sit primære mål – at samle mennesker omkring noget, som vi alle sammen har et forhold til: frikadellen.

Det skulle også bare være noget anderledes. Og tranebær er lidt søde. Så jeg tænkte, at hvis man kan bage boller med det, så kan man vel også lave frikadeller med det Kamilla Lennartz

- Frikadellen er noget, alle mennesker kender og har med sig hjemmefra, fra dengang de var børn. Så alle har en holdning til frikadeller, siger Mogens Juhl, der er formand for Lohals Frikadellefest.

Han fortæller, at der til årets frikadellefest var både mange konkurrencedeltagere og endnu flere gæster.

- Jeg synes, det har været super godt. Det er dejligt, at der kommer så mange mennesker, siger Mogens Juhl.

Lokalstegte vinderfrikadeller

Delle-tagerne afleverede i løbet af dagen deres bud på en ægte VM-frikadelle, og på direkte tv blev verdensmesteren i frikadeller fundet.

Og det blev til en stærk hjemmesejr, idet vinderfrikadellen var blevet stegt af Kamilla Lennartz, der egentlig bor i Millinge ved Faaborg, men er i sommerhus i Tranekær – altså blot tre kilometer væk fra selve konkurrencen.

Kamilla Lennartz fortalte til TV 2/Fyn, at hun var overrasket over at vinde konkurrencen, som familien for sjov deltager i hvert år. Hun blev sidste år nummer to i konkurrencen, og i år kunne hun så tage det sidste skridt op på podiet og lade sig hylde som vinder.

Afgørende ingrediens

Dommerne lagde i bedømmelsen vægt på, at det var en smagsoplevelse at spise vinderfrikadellerne - og at det var godt, at de havde forskellig struktur, når man spiste dem.

Den forskellige struktur kom fra den unikke tilsætning af tranebær og solsikkekerner til farsen. Begge dele var dog mere eller mindre tilfældigt, da de var indkøbt til boller og så lige lå der på køkkenbordet og bød sig til.

- Det skulle også bare være noget anderledes. Og tranebær er lidt søde. Så jeg tænkte, at hvis man kan bage boller med det, så kan man vel også lave frikadeller med det. Så det var faktisk bare en hurtig indskydelse, fortæller Kamilla Lennartz.

Den hemmelige opskrift

Efter den nyslåede verdensmester havde sundet sig ovenpå titlen, indvilligede hun i at dele sin vinderopskrift med fynboerne.

Så her er opskriften på intet mindre end verdens bedste frikadelle – dog er målene på ingredienserne ikke med, da Kamilla Lennartz efter eget udsagn laver dem på slump.

Men en ægte tryllekunstner afslører jo heller aldrig sine tricks, vel?

Vinderopskriften Svinekød røres med salt og peber

Groft hakket løg og rasp tilsættes

Tilsæt en god håndfuld tranebær og en god håndfuld solsikkekerner

Steges i rigeligt med smør, så de bliver sprøde