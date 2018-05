Kampdag: Arbejderne stemmer især på ét parti

Hver fjerde arbejderstemme går til Dansk Folkeparti, som dermed er landets største arbejderparti. Men når fagbevægelsen og de røde partier tirsdag svinger fanerne på Fyn, sker det uden deltagelse af Danmarks største arbejderparti.

- Selv om Dansk Folkeparti får mange arbejderstemmer, er de ikke inviteret til vores arrangement i Kongens Have. Partiet har skuffet os ved først at stemme for afskaffelse af efterlønnen og senere lagde de stemmer til forringelserne af dagpengeperioden, siger den lokale formand for LO-Fyn Helle Nielsen.

Hver fjerde stemmer DF

Dansk Folkeparti står ellers til at få hver fjerde arbejderstemme og er dermed Danmarks største arbejderparti foran Socialdemokratiet.

Det fremgår af en vælgeranalyse fra valgforsker Kasper Møller Hansen, som Altinget kunne offentliggøre mandag. Undersøgelsen viser, at hver fjerde arbejder - 25,5 procent ville sætte kryds ved Dansk Folkeparti, hvis der var valg i dag. Det er godt tre procentpoint mere end de 22,7 procent af arbejderne, som ville sætte kryds ved Socialdemokratiet

Samtidig viser analysen, at Dansk Folkeparti siden sidste kvartal i 2017 har øget sin andel af arbejdervælgere med 2,6 procentpoint.

- SF og Dansk Folkeparti har i et par år konkurreret om at være Danmarks største arbejderparti. I øjeblikket har Dansk Folkeparti tag i arbejdervælgerne, og det ser ud til at være de "Blå Bjarner" i arbejderklassen, dem med lavere indkomster og kortere uddannelser, - der efter OK18 går mod DF, siger Kasper Møller Hansen til Altinget.

Dan Jørgensen tager det roligt

Undersøgelsen får dog ikke den fynske socialdemokrat Dan Jørgensen til at ryste på hånden. Men han undrer sig over, at Dansk Folkeparti fortsat kan pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, hvis partiets arbejdervælgere har et regulært ønske om mere velfærd og bedre forhold på arbejdsmarkedet.

- Hvilket parti der fører med et par procent betyder ikke så meget. Det ændrer sig hele tiden. Det væsentlige er, at vi i vores politik konsistent kæmper for mere lighed og imod uretfærdighed. Det tror jeg mange danskere - ikke blot arbejdere - godt kan lide. Og det er vel også derfor at vi jo trods alt samlet er Danmarks største parti i alle målinger i de sidste par år, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn.

Program for Dan Jørgensens 1. maj: Kl. 7.00: Tale hos 3F Sydfyn på ”Det gamle Bibliotek” Grønnegade 44, 5600 Faaborg

Kl. 8.15: Tale hos 3F Nordhøjfyn, Sunekær 5

Kl. 9.30: Lillebæltsværftet på Gl. Havn i Middelfart

Kl. 12.00: Tale hos Metal Lillebælt, Vesterballevej 3a

Kl. 13.45: Torvet, 5400 Bogense

Kl. 16.00: Torvet, 5450 Otterup

Kl. 18:30: Dan Jørgensen i debat med DFs Alex Ahrendtsen, TV 2/Fyn Nyhedskanalen.

Dan Jørgensen starter sin 1. maj turné klokken 7.00 med at holde tale hos 3F i Faaborg, hvorefter turen går videre til blandt andet Middelfart, Bogense og Otterup.

DF: S har svigtet

Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti er dog ikke overrasket over målingen.

- Socialdemokraterne har svigtet arbejderne ved at føre Danmark ind i EU, der har åbnet op for arbejdskraftens frie bevægelighed. Og S har tilladt indvandring af tusindvis af uintegrerbare mennesker fra Mellemøsten. Det har været til ugunst for arbejderne, siger Alex Ahrendtsen.

Han overvejer dog alligevel at møde op til en af 1. maj demonstrationerne.

- DF er jo ikke velkommen 1. maj, men det kan være, jeg sniger mig ud i år for at smugkigge.

Særlig plads

1. maj har som arbejdernes internationale kampdag en særlig plads i den socialdemokratiske historie. I følge Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, vil Socialdemokratiet dog ærgre sig over, at Dansk Folkeparti kan prale med rollen som Danmarks største arbejderparti.

- Der er slet ingen tvivl om, at det gør ondt på den socialdemokratiske selvforståelse. Ganske vist definerer Socialdemokratiet sig ikke længere som et arbejderparti, men som et parti for hele folket, men historien tilsiger, at de har en dominerende position i arbejderklassen, siger Erik Holstein.

Undersøgelsen fra Altinget kan dog ikke spolere humøret hos formanden for LO-Fyn Helle Nielsen, som tilbringer hele sin dag i Kongens Have i Odense, hvor der blandt andet skal være taler af borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og af partiets politiske ordfører Nicolai Wammen.

- Det skal nok blive festligt, og det kan ikke ødelægge ikke min 1. maj dag, at DF scorer arbejderstemmer, siger Helle Nielsen.

