Kampklædte betjente rykkede ud til Vollsmose

Sent fredag aften måtte Fyns Politi møde talstærkt op på Bøgetorvet i Odense-bydelen Vollsmose.

Her havde en patrulje stoppet en bil i området, og efterfølgende stimlede en stor flok mennesker sammen. Det fik Fyns Politi til at sende flere betjente afsted til den store folkemængde.

Ifølge Local Eyes mand på stedet drejede det sig om en gruppe på omkring 20 til 25 unge. De blev hver især tilbageholdt og visiteret en af gangen.

Læs også Efter skyderi i Vollsmose: Politiet "genskaber trygheden i området"

Fyns Politi fandt dog ikke noget på de unge, ligesom de heller ikke fandt noget i bilen, der i første omgang blev stoppet. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Første nat med visitationszone

Aftenens episode kommer kun få timer efter, at Fyns Politi oprettede en visitationszone i en stor del af Odense. Visitationszonen trådte i kraft fredag eftermiddag klokken 16.00.

Dagen inden visitationszonen blev oprettet fandt et skyderi sted i Bøgeparken i Vollsmose, og skyldes ifølge politiet et internt opgør mellem lokale grupperinger i området.

Læs også Efter skyderi: Politiet slår ring om Vollsmose

Fyns Politi forklarer, at visitationszonen skal sikre ro og tryghed i Odense.

- Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred og velfærd. Med oprettelse af en visitationszone ønsker politiet et sende klart signal om, at den adfærd vil der blive slået hårdt ned på, siger vicepolitiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi.

Fyns Politi oplyser, at de desuden ikke har fundet noget efter den første nat med visitationszone.

Visitationszonen løber fra 25. januar klokken 16.00 til 6. februar klokken 12.00 og er afgrænset til følgende område:

Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Lindved Å til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ørbækvej og mod vest Ørbækvej og Ejbygade til nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.

Her gælder visitationszonen. Kort: Fyns Politi