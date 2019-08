Test dig selv: Kan du klare en 4. klasses danskprøve?

Hvad betyder dorsk? Eller hvordan deler du ordet ”genertkreditblufærdig” i tre ord? Det er nogle af de spørgsmål, som man kan finde i en national test for folkeskoleelever i 4. klasse.

Men Kerteminde Kommune har fået nok af de nationale test i folkeskolen. I Kerteminde synes man, det er spild af tid - og derfor har kommunen som en af ganske få kommuner i Danmark besluttet at søge Undervisningsministeriet om dispensation for at slippe for at teste eleverne.

Vi har samlet en stribe spørgsmål fra den nationale test i dansk på 4. klassetrin. Her kan du teste dig selv.

Fakta om de nationale test: De nationale test består af mellem 10 og 20 spørgsmål, som eleverne har 45 minutter til at besvare.

Folkeskoleelever skal gennemføre i alt 10 nationale test fra 2. til 8. klasse.

Der er en test i dansk i 2., 4., 6. og 8. klasse.

Der er en test i engelsk i 4. og 7. klasse.

Der er en test i matematik i 3., 6. og 8. klasse.

Der er en test i fysik og kemi i 8. klasse.

Resultaterne af test bruges til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau samt til at måle effekten af undervisningen. Kilde Retsinformation.dk og TV 2 Se mere

Du kan også prøve kræfter med flere demoprøver i andre fag på Undervisningsministeriets hjemmeside.

