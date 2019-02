Se kortet: Kan man lade sin elbil i din by?

Elbiler kører stadig ikke langt nok på en opladning. Der er slet ikke ladestandere nok.

Og de, der er, lader ikke hurtigt nok. Tre fordomme, der går igen hos mange.

Og de, der er, lader ikke hurtigt nok. Tre fordomme, der går igen hos mange.

- Det er bestemt et livsstilsvalg at skifte til elbil, medgiver Henrik Skyggebjerg.

Han er kommunikations- og presseansvarlig hos Clever, det ene af Danmarks to største ladeselskaber.

Elbilen har endnu ikke rigtig fået fat i forbrugerne. Sidste år blev der kun solgt 1.545 elbiler. På landsplan findes der knap 10.000 elbiler.

Alligevel tager Henrik Skyggebjerg kritikken af det danske ladenetværk med sindsro. For om få år har vi slet ikke behov for at lade så meget, når vi er på farten, lyder vurderingen.

- Vi kommer selvfølgelig til at sætte flere offentlige hurtigladere op i takt med, at der kommer flere elbiler på vejene. Men hvis vi kigger bare få år ind i fremtiden, så kommer elbilerne til at køre markant længere på en opladning. Det betyder, man bliver mindre afhængig af at lade, mens man er på farten, siger Henrik Skyggebjerg og slår fast:

- Derfor bliver rygraden i opladningssystemet i fremtiden i højere grad opladerne i folks hjem og på arbejdspladsen, siger Henrik Skyggebjerg.

Nu siger du, at batterierne bliver meget bedre. Hvorfor skulle jeg så købe en elbil i dag, hvis den er håbløst forældet om få år?

- Sådan tror jeg ikke, man skal tænke på det. Man skal hellere gøre op med sig selv, om ens transportbehov kan opfyldes af en af de elbiler, der findes i dag. Bare i år lancerer flere bilmærker, der kan køre mellem 400 og 500 kilometer på en opladning. Det er meget mere, end de fleste af os har behov for i dagligdagen, siger Henrik Skyggebjerg og fortsætter:

- Faktisk ved vi, at 95 procent af danskerne havde deres daglige kørselsbehov dækket allerede med 2013-modellernes rækkevidde, siger Henrik Skyggebjerg.

Der findes to store ladefirmaer til elbiler i Danmark. Det er firmaerne E.on og Clever. Kortet ovenover viser, hvor de to firmaers ladestandere står her på Fyn.

Tank nattens storm på bilen

I Aarhus er de bekymrede for, om elnettet kan klare belastningen, når elbilerne begynder at indtage parcelhuskvartererne. Har vi en udfordring?

I Aarhus er de bekymrede for, om elnettet kan klare belastningen, når elbilerne begynder at indtage parcelhuskvartererne. Har vi en udfordring?

- Hvis vi sendte en million elbiler på gaden og satte dem allesammen til at lade klokken 18, så er det klart, at det ville sætte vores elnet under pres. Men vi har faktisk allerede i dag teknologien til forskudt ladning, som kan være en del af løsningen. Det betyder, at man kan indstille sin lader til først at lade om natten, hvor vi generelt ikke bruger ret meget strøm.

For ud over, at det skåner elnettet, så er der også en klimagevinst ved at lade om natten.

- I dag eksporterer vi jo vores vindenergi, når vi producerer for meget. Det gør vi ofte om natten, fordi vores forbrug helt naturligt falder, når vi går i seng. I stedet kunne vi lægge vores overskydende vedvarende energi ned i elbilerne og køre på den om dagen, siger Henrik Skyggebjerg.

- På den måde kunne elbilerne være til at optimere forbruget af vores vedvarende energi.

