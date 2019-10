Tredje og fjerde vildsvin fundet ved Ærøs kyst: - Kan være en familie

Det tyder på at det er en so med sine to grislinger, som ikke har klaret det. Stig Mellergaard, chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor

Søndag blev et vildsvin fundet død ved Eriks Hale på Ærø. Mandag blev et nyt vildsvin opdaget ved Risemark Strand. Og tirsdag dukkede yderligere to vildsvin op på Ærø.

- Det er ret exceptionelt, siger Stig Mellergaard, der er chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor om at man nu har fundet i alt fire vildsvin pø Ærø på tre dage.

Selvom der ikke findes vilde vildsvin i Danmark, er det ikke uset, at et vildsvin skyller op på land. Normalt er det dog kun én eller to gange om året, det sker.

- Det her tyder på, at det er en so med sine to grislinger, som ikke har klaret det, siger Stig Mellergaard.

Vildsvin skal destrueres

De to første vildsvin, som blev fundet søndag og mandag, er allerede hentet af Beredskabsstyrelsen og bragt til destruktion på Daka, som også håndterer døde dyr fra landbruget. De må nu endnu engang tage turen til Ærø.

- Det er de nok ikke så begejstrede for, men i det mindste får de da en tur ud af det. Hvis der er flere, finder man dem forhåbentlig over natten, så man kan få dem med, siger Stig Meldergaard.

Læs også Dødt vildsvin på Ærø kommer sandsynligvis fra Polen eller Tyskland

En tur med færgen i ligposen med dyreforbrændingen som endestation er den samme skæbne som venter de to nye grise. Selvom han synes, at det videnskabeligt kunne være interessant at undersøge dyrene, gør man det ikke af frygt for, hvilke konsekvenser, det kan få. Derfor finder man aldrig ud af, om det er en so og hendes smågrise, eller hvor de kommer fra.

- Vi undersøger den ikke for afrikansk svinepest, for hvis den har det, betyder det, at vi har et udbrud. Og vi kan ikke forklare udlandet, at det ikke er dansk. Det kan få nogle meget alvorlige konsekvenser, har Stig Mellergaard tidligere fortalt til TV 2/Fyn.

Siden det første vildsvin blev fundet, har han vurderet, at det kan stamme fra Polen eller Tyskland, og den vurdering holder han fast i efter fundet af de nye:

- I Nordtyskland er nogle store søer, de svømmer over. De kan være derfra.

Læs også Endnu et vildsvin skyllet op på Ærø og flyttet væk i ligpose