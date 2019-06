Godt på vej: Kanonskytter skyder GOG til matchbold i DM-finalen

GOG er snublende nær klubbens første håndboldguld i 12 år.

Den traditionsrige landsbyklub tog første stik i DM-finalen mod Aalborg Håndbold med en udesejr på 33-30 i Gigantium.

Dermed kan GOG sikre sig mesterskabet med blot uafgjort i kamp to på torsdag i Gudme.

Sydfynboerne bestod den store eksamen i den hektiske atmosfære, hvor profilerne Lasse Møller og Niclas Kirkeløkke så ud til at befinde sig ganske fremragende.

Tilsammen sørgede den frygtindgydende backduo for 21 af gæsternes scoringer.

For GOG-målmand Ole Erevik blev det også en mindeværdig dag. Keeperveteranen måtte knibe en tåre, da han før kampen blev hyldet af Aalborgs publikum som anerkendelse af en stor karriere, der snart er forbi.

Erevik vogtede det nordjyske mål i fire sæsoner og var med til at vinde guld med klubben i 2013. Nu kan nordmanden slutte karrieren med endnu en triumf, hvis han og holdkammeraterne kan gøre jobbet færdig.

At GOG kunne gå til pause med en 16-14-føring, var lidt overraskende, for det var faktisk hjemmeholdet, der var ovenpå gennem det meste af første halvleg.

Selv om Aalborg var svækket af at måtte undvære den hovedskadede topscorer Ómar Ingi Magnússon, havde nordjyderne ikke umiddelbart problemer med at spille sig til chancer.

Men GOG formåede at holde snoren stram, fordi især Niclas Kirkeløkke på ny storspillede i en af sine sidste kampe for klubben inden skiftet til Rhein-Neckar Löwen i Tyskland.

Foran ved pausen

Højrebackens frygtede venstrearm lynede fem gange før pausen, og det var den, der sørgede for den første GOG-føring i lang tid med 15-14-scoringen 16 sekunder før pausen.

Lasse Møller nåede endda at øge føringen til to mål inden pausefløjtet, da Aalborgs Tobias Ellebæk straks efter smed bolden væk.

Stortalentet Møller indledte anden halvleg med yderligere to scoringer på Kristian Saeverås, der var kommet ind i Aalborgs mål fra halvlegens start.

Så var nordjyderne pludselig bagud 14-18, og det begyndte at se vanskeligt ud for træner Stefan Madsen og hans tropper.

Madsen skiftede til et mere offensivt forsvar i et forsøg på at tæmme gæsternes skytter, men strategien havde kun kortvarig effekt.

Med godt to minutter igen var GOG's føring igen på fire mål ved 32-28, og det hul kunne hjemmeholdet ikke lukke.

Mens Aalborg og GOG altså kæmper om guld, er der også gang i spillet om bronzemedaljer. Her tog Skjern første stik med en 35-32-sejr på udebane over BSV.