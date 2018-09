Kaos på cykelstien: Her er cykelreglerne

Studerende i alle afskygninger har indtaget Odense eller "Cyklisternes by", som kommunen selv kalder den. Med sin bæredygtige og SU-venlige karakter bidrager det tohjulede transportmiddel med mange fordele i en travl hverdag.

Men når klokken nærmer sig 7.30 på hverdagsmorgener i Odense, bliver cykelglæden udskiftet med cykelkaos.

Ét af de steder, hvor kaoset altid udmærker sig, er i krydset mellem Rugårdsvej og Store Glasvej i Odense. Allerede klokken 7.20 er køen så lang, at de bagerste cyklister ikke altid når med over på den anden side, når lyset bliver grønt.

En cyklist gider heller ikke at vente på det næste grønne signal og tager den for gult i stedet. Bilisterne er heldigvis oftest vakse, så cyklisterne slipper afsted med det.

Eksemplet er langt fra enestående, og tager man et kig på ulykkesstatistikken blandt cyklister i Odense, tyder noget på, at vi alle sammen godt kunne bruge en genopfriskning af cykelreglerne.

Ulykker sker i kryds

På bare fire år er cykeltrafikken steget fra 22 procent til 26 procent ifølge tal fra DTU's seneste Nationale Transportvane undersøgelse. Det er markant mere end i Aarhus og Aalborg, og en del af årsagen kan skyldes kommunens flerårige fokus på at skabe en bedre cykelby.

I krydset ved Rugårdsvej og Store Glasvej slår flere cyklister køtiden ihjel med et kig på telefonen. Men den ufokuserede handling kan have konsekvenser.

Rådet for Sikker Trafik kunne i sin seneste kampagne konstatere, at antallet af cykelulykker fortsat er uændret til trods for en indsats på området. Fra 2011-2016 fandt 75 procent af alle cyklistulykker sted i kryds, der dermed udgør den største risiko for cyklister.