Kapitalfond køber det meste af fynsk bamsefirma

Middelfart-firmaet Nature Planet, der fremstiller tøjdyr og gaveartikler til zoologiske haver og akvarier i hele Europa, har solgt aktiemajoriteten i firmaet til den svenske kapitalfond Procuritas.

Nature Planet blev stiftet i 2005 af Anne Dorthe Hjort og Michael Severin, der hidtil har delt ejerskabet af firmaet imellem sig.

Trods salget til Procuritas beholder de to oprindelige ejere mellem 10 og 14,99 procent af Nature Planet, fremgår det af CVR-registret.

I en pressemeddelelse fra Procuritas siger Anne Dorthe Hjort følgende:

- Vi er meget glade for, at vi har fundet en stærk partner i Procuritas, som virkelig forstår vores markedsdynamik og deler vores engagement i at opbygge en stærkere organisation med fokus på høj kvalitet og bæredygtighed.

Flot overskud

Nature Planet har igennem de seneste år været en rigtig god forretning.

Sidste år gav virksomheden, der har 28 medarbejdere opgjort i fuldtidsansatte, et overskud på knap 29 millioner kroner før skat sidste år - og de seneste fem år er der blevet tjent 92,1 millioner kroner.

Det fynske firma er kendt for bæredygtighed, CSR og kvalitetsprodukter.

Man har sammen med organisationen Plan og Save the Orangutang blandt andet bygget 16 skoler i Nepal og Indonesien, reddet Kamalari-slavepiger fra fattigdom, hjulpet med at bevare og genplante skovområder omkring de truede orangutanger og sørget for, at forældreløse orangutanger er blevet plejet og genindsat i det vilde områder, hvor de hører hjemme.

Virksomheden oplyser, at man har cirka 1000 kunder rundt om i Europa.