Kapitalfonde tror på gylden fremtid for grøn dansk biogas

Direktøren og medarbejdere i NGF Nature Energy kan se frem til endnu flere kollegaer, siger de nye ejere.

Selv om produktionen af dansk biogas er hængt op på statslige subsidier, der er på over en milliard kroner, tror de nye ejere af NGF Nature Energi på så stort et udviklingspotentiale i naturgassen, at man forudser Odense som hovedsæde for et nyt Vestas inden for naturgasbranchen.

Det afslørede direktør og partner i den engelske kapitalfond Pioneer Point Partners, Sam Abboud, her over middag på et pressemøde hos NGF Nature Energy.

Den britiske kapitalfond har købt den kommercielle del af den fynske virksomhed for 1,1 milliarder kroner - der dog efter modregning af gæld er på cirka 300 millioner kroner.

Han nævnte også den store robotsatsning i Odense, der gør byen til et spændende investeringsmiljø.

- Danmark er et stabilt investeringsland, og vi tror ikke på, at regeringen ruller subsidierne tilbage, Desuden tror vi på, at branchen er så moden, at der vil være masser af effektiviseringsmuligheder, der vil bringe prisen på biogas-produktion ned over de kommende år, sagde Sam Abboud.

Kapitalfonde - også Pioneer Point Partners - er kendt for at tænke forholdsvis kortsigtet, men ifølge Sam Abboud vil man beholde investeringen i Danmark, så lang tid, man kan se, at der er spændende udviklingmuligheder.

Han oplyste på pressemødet, at man - som tidligere omtalt af TV 2/Fyn - har den amerikanske kapitalfond Davidson Kempner med som langsigtet investor.

Desuden håber man på, at en dansk pensionskasse har lyst til at være med i investeringen. Han kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om den fremtidige ejerstruktur, men oplyser, at det nye selskab kommer til at betale skat i Danmark.

I modsætning til vindbranchen er biogas en vedvarende energikilde, der kan lagres og bruges som et væsentligt supplement til andre grønne energikilder. Og netop kompetencerne hos NGF Nature Energy har imponeret englænderne.

Europa kan lære af Fyn

Det fynske selskab er det er førende biogasselskab i Danmark, og Danmark er det land, der har mest grøn gas i ledningsnettet.

I andre europæiske land er der derfor et stort udviklingspotentiale for at opføre biogasanlæg og tilslutte grøn gas til ledningsnettet efter dansk forbillede.

Sam Abboud nævnte lande som Holland, Frankrig og Østeuropa som interessante markeder.

Først i pipelinen er 10 danske biogasanlæg, der er under projektering.

En analyse, som NGF har fået foretaget af analysefirmaet Damvad Analytics, forudser, at de ti anlæg kan beskæftige 2300 job i byggefasen og skabe 1300 blivende job i hele Danmark.

Samme firma forudser, at biogasteknologi frem mod 2030 kan skabe 10.000 nye danske job og forøge bruttonationalproduktet med 8-10 milliarder kroner.

Ud over salget til Pioneer Point Partners har NGF Nature Energi solgt ledningsnettet til det statslige selskab Energinet.dk, der i øjeblikket forhandler om at overtage gasselskabet HMN, så staten ejer hele ledningsnettet.

Det vil kunne give et effektiviseringspotentiale på 112 millioner kroner om året.