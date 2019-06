Nu kan han ånde lettet op: Karsten Hønge skal i Folketinget trods massiv kritik

Karsten Hønge er fortsat en del af SF's folketingsgruppe.

Det står klart efter de personlige stemmer for Fyns Storkreds er talt op.

Det endelige resultat ender på 4.146 personlige stemmer til den fynske spidskandidat.

Til sammenligning har partiets fynske nummer to, Line Mørk, i skrivende stund fået 2.297 personlige stemmer.

Massiv kritik efter valg til Europa-Parlamentet

Resultatet kommer til trods for den massive kritik, der mødte Karsten Hønge efter valget til Europa-Parlamentet. Her var Hønge også opstillet, og selvom han vandt et mandat i parlamentet med næsten 20.000 personlige stemmer, gav han det videre til partikollegaen Kira Marie Peter-Hansen.

Det fik flere fynske vælgere til at føle sig snydt.

Derfor havde Karsten Hønge også væbnet sig på at blive straffet af vælgerne, fortalte han til TV 2/Fyn.

Men det gjorde de ikke. Tværtimod. Resultatet er en fremgang for SF'eren, der ved valget i 2015 fik 2.647 procent af stemmerne i Fyns Storkreds.