Kasper fulgte efter Minds of 99 i halvandet år

Den fynske instruktør Kasper Kiertzner havde ikke noget særligt forhold til Minds of 99, men efter et bryllup var han ikke i tvivl: Han skulle lave en film om dem.

Måske vidste post-punk-bandet Minds of 99 godt, hvad de gik ind til dengang i sommeren 2016. Men måske var det også mere omfattende, end de havde regnet med.

- Det har været lidt paparazziagtigt, siger forsanger Niels Brandt.

De blev overbevist af filminstruktøren Kasper Kiertzner om, at han skulle have lov til at følge efter dem med et kamera i tykt og tyndt.

- Nogle gange har man opdaget ham stå ovre i hjørnet, og så ved man ikke, hvor lang tid han har stået der. Så bliver man nervøs, for potentielt kan han jo ødelægge ens liv med alle de optagelser. Men det er sgu blevet en okay film, siger Niels Brandt.

Instruktøren og tre af bandets medlemmer er på besøg i Cafébiografen i Odense for at gennemføre en samtale med publikum ved en forpremiere på filmen "Stor som en sol". En biograf, der nærmest er hjemmebane for instruktøren.

- Jeg er jo fra Ringe, så det er fantastisk at komme i en biograf, hvor jeg er kommet så mange gange. Og stå og fortælle om en film, jeg har lavet, siger Kasper Kiertzner.

Der var egentlig kun planlagt en enkelt forpremiere af filmen i biografen, men da billetterne hurtigt blev revet væk af fans, satte man en visning og en samtale mere op.

Sent på bryllupsnatten

Egentlig var Kasper Kiertzner ikke specielt interesseret i Minds of 99, men det ændrede sig, da han var til et bryllup på Midtfyn. I de sidste nattetimer var det kun de få standhaftige gæster, der var tilbage og holdt gang i musikanlægget. Da hørte Kasper Kiertzner en bestemt Minds of 99-sang, der gjorde et kæmpe indtryk på ham.

Hør i klippet herunder, hvordan Kasper Kiertzner blev ramt af Minds of 99:

01:44 Kasper Kiertzner fortæller, hvordan Minds of 99 pludselig påvirkede ham på en bryllupsnat. Video: Morten Albek Luk video

- Jeg blev totalt ramt af en lykkefølelse og havde en enorm stærk oplevelse med det musik i de få minutter.

Dagen efter skrev han en lang række ord ned, der var dukket op i hovedet på ham i forbindelse med musikken, og sendte dem til forsanger og tekstforfatter Niels Brandt efter at have fundet ham på Facebook.

Kasper foreslog sangeren at mødes over en øl, men i stedet blev han inviteret med i tourbussen på vej til Aarhus.

- Og det var sådan set begyndelsen på det, der er færdigt i dag og som hedder "Stor som en sol", siger han.

Ny slags dokumentar

Der er gennem årene blevet produceret rigtig mange dokumentarer om danske bands, hvor man følger dem bag kulisserne. Ofte igennem en krise, hvor de til sidst alligevel når frem til målet: En koncert eller et nyt album.

I "Martin uden X" fulgte man Martin Hedegaard prøve at genfinde sig selv i et comeback som Saveus. Katinka blev fulgt i "Katinka er for grim til at danse"', og man fulgte Ukendt Kunstner bag kulissen i "Vi var Ukendt Kunstner".

Han har levet på angst og depression og skrevet alle sine tekster ud af det. Pludselig er alt godt, og det er han sådan set ikke glad for Kasper Kiertzner, om Niels Brandt

Men denne dokumentar lægger sig ifølge Kasper Kiertzner ikke i samme rille.

- Jeg gad sgu ikke lave sådan en rockdokumentar, hvor man ser Niels Brandt spise leverpostej eller ser ham i hverdagssituationer. Jeg ville gerne dykke ned i et univers og lave noget fiktion, så man har to spor at køre på. Så det særlige ved den her, at man bliver inde i Minds of 99-universet, siger han.

Kasper Kiertzner kalder selv filmen for en hybridfilm, da den både indeholder fiktion og dokumentar.

- Der er næsten en større mystificering af dem, efter du har forladt salen og set den. Men det synes jeg kun er positivt, mener han.

Et af de gennemgående teamer i filmen er, hvor den kreative drivkraft til nye sange kommer fra. Bandet har kæmpet sig til anerkendelse og et stort publikum, men efter to albums har de opnået det. Og hvad er der så at kæmpe for?

- Det er en drivkraft at skulle bevise noget hele tiden. Kan man så overhovedet skrive en sang, når dét har været benzinen på motoren, siger Niels Brandt.

- Han har levet på angst og depression og skrevet alle sine tekster ud af det. Pludselig er alt godt, og det er han sådan set ikke glad for. Det er der noget interessant menneskeligt i, siger Kasper Kiertzner om sangerens kreative krise.

Krisen blev overvundet, og det anmelderroste tredje album "Solkongen" kom fra Minds of 99 tidligere på året.

Nu er publikum både klar til sommerens koncerter med bandet og til at se Kasper Kiertzners film.

- Jeg er enormt taknemmelig for, at der overhovedet er nogen, der gider komme ind og se den her film, siger Kasper Kiertzner.

Filmen "Stor som en sol"' har premiere i 13 biografer torsdag 14. juni. På Fyn kan den ses i CaféBiografen og i Nordisk Film Biografer i Odense.

Herunder kan du se tv-indslag med klip fra filmen: