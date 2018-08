Katinka går i skole uden sko og mobil: - Det er vildt hyggeligt

I en uge har Katinka Vinther Krag gået i en noget alternativ skole sammen med resten af 7. b. Og hun har været ret begejstret for det - selvom hun hverken har sko, sociale medier eller mobil.

- Er vi enige om det? Hvis han ikke kan, så får han med tampen, hvæser lærerinden i sort, mens hun slår hårdt ned i pulten med tampen - et tykt stykke reb med en knude på.

7.b har dansk på den gamle facon. Det er udenadslære - og kan man ikke verset med "Gamle Mads", så vanker der med tampen.

Farvel til mobilen - goddag til socialt samvær

I en hel uge har klassen fra Agedrup Skole i Odense byttet den almindelige undervisning ud med 1800-tallets skole i Den Fynske Landsby. Og selvom de har måtte undvære mobil, de sociale medier og deres almindelige tøj, så har eleverne levet sig helt ind i rollerne.

Folk vil have billeder af os hele tiden. Det er meget sjovt Katinka Vinther Krag, 7.b

- Det har været dejligt befriende. Det har været helt vildt hyggeligt. Man går hele tiden og snakker sammen. Ovre i skolen kan man godt finde på at rende sammen to og to. Her skal vi alle sammen være sammen, fortæller Katinka Vinther Krag.

Udenadslære - sådan foregik det i 1800-tallets skole - og kunne man ikke - så fik man med tampen, som er et tykt stykke reb med en knude på. Foto: Marie Louise Florival Andersen / Mikkel Skov Svendsen

Det er første gang, at Den Fynske Landsby har besøg af en skoleklasse i en hel uge. Det er også første gang, at skolebørn har været en del af den levende udstilling i landsbyen. Og der er blevet lagt mærke til 7.b i deres gammeldags tøj.

- Folk vil have billeder af os hele tiden. Det er meget sjovt, fortæller Katinka Vinther Krag.

Der er en grund til, at børnene ikke har deres normale tøj på, forklarer klasselærer Mie Nielsen:

- Det er for at skabe autenticitet, så de kan leve sig ind i rollerne. Det gør noget ved dem, når de får tøjet på. De kommer ud af nogen vante roller, når de ikke er i deres eget tøj. Det er ligesom, at de tør bryde ud af de normale mønstre, så vi ser faktisk, at de går mere på kryds og tværs socialt, end hvad de plejer at gøre.

Alle er med, når der er pause Foto: Marie Louise Florival Andersen / Mikkel Skov Svendsen

Åh nej - beskidte fødder

Katinka Vinther Krag var noget skeptisk, da klassen blev præsenteret for ideen med at gå i skole - og ikke mindst gå klædt som deres tipoldeforældre med gammelt tøj og bare fødder.

- Jeg tænkte: Åh nej, så bliver vores fødder beskidte. Vi kommer til at se grimme ud i tøjet, men alle de andre her ser jo sådan ud, og folk er bare glade for, at vi er her. De siger jo ikke, at vi ser grimme ud, smiler Katinka Vinther Krag.

Hun indrømmer, at det har været lidt svært at undvære mobilen.

- Man er jo vant til bare at kunne rive den op af lommen. Vi har ikke vist, hvad klokken var, men det var dejligt, at tiden bare gik, og man ikke behøvede at tænke over det så meget.

Klasselærer Mie Nielsen har også nydt at se eleverne uden telefonen klistret til kroppen.

- Det er faktisk gået forbavsende godt. Der har ikke været nogen som helst, der har talt om mobiler. Jeg har set nogen børn, der har grinet og haft det rigtig sjovt. Men jeg kan godt se, at når skoledagen er omme, så går det rigtig hurtigt med at komme ind i omklædningen og få fat i de der telefoner, griner Mie Nielsen.