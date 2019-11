Juletravlhed: Katrine sørger for gaver til 600 børn

I den gamle BR-butik på Kongensgade i Odense er der de næste tre weekender travlt. Meget travlt.

Her vil man meget vel kunne tro, at det er julemandens værksted, som arbejder på højtryk. Men inde bag ruderne er det alle de frivillige Katrine Holst Sommer kan tromme sammen, som pakker gaver ind.

Der er pakket omkring 500 julepakker, mend er mangler at blive pakket 2.500. Foto: Privat/Katrine Holst Sommer

Gaverne skal være klar til at ligge under juletræet, når Red Barnet på den sidste dag i november holder den første af to juletræsfester for udsatte børn i Odense.

- Jeg har altid drømt om at samle legetøj ind og give det videre, fortæller Katrine Holst Sommer.

Katrine har før hjulpet andre

Det er ikke første gang, at den 30-årige frisør investerer sin tid i at gøre noget godt for andre.

Et par gange har hun samlet hår ind til fordel for kræftramte, men hun har også sammen med blandt andre Mødrehjælpen taget initiativ til at hylde og forkæle en udsat mor med blandt andet en klipning.

Men denne gang er ambitionerne skruet i vejret. Målet er nemlig at sikre omkring 600 store og små børn gaver. De skal ikke bare have én gave hver, de skal have fire adventsgaver og en gave til at ligge under juletræet.

- Jeg gik bare i gang med det, fordi jeg synes, det er sjovt, fortæller Katrine.

Indsamlingen begyndte i september, og efter en træg start kom der gang i indsamlingen efter et indslag i TV2 Nyhederne.

Nu bugner den gamle BR-butik med i omegnen af 3.000 stykker fortrinsvis brugt legetøj. At det er brugt, er en del af idéen.

- 95 procent af legetøjet er brugt, så vi tænker også på miljøet og forbruger ikke bare, siger Katrine.

Mangler 2.500 julepakker

I sidste weekend tog Katrine og 20-25 hjælpere fat på indpakningen af de mange gaver. Men der er langt igen. Der er nemlig indtil videre kun pakket omkring 500 gaver ind, så der mangler 2.500 stykker legetøj, som skal forvandles til gavepakker.

- I søndags var der heldigvis mange frivillige. Nogle var der i fire timer og andre i ti minutter, fortæller Katrine.

Hun har et håb til de kommende tre weekender.

- Vi har virkelig brug hjælp - bare ti minutter, et kvarter ... Al hjælp er velkommen.

I søndags kom folk ind fra gaden og gav en hånd med. Foto: Privat/Katrine Holst Sommer

Lokalerne til pakningen af alle julepakkerne har Emrah Bektas fra Café Chino hjulpet Katrine Holst Sommer med. Udover at stille den gamle BR-butik til rådighed sørger han også for drikkevarer og snacks. Foto: Privat

Gaver til udsatte, fattige børn

Sara Ekknud Windel fra Red Barnet oplyser til TV 2/Fyn, at den første juletræsfest holdes i UCL's lokaler på havnen i Odense.

Her holdes der juletræsfest for Odenses mest udsatte børn, som alle er tilknyttet et af Red Barnets projekter.

Og weekenden efter er juletræsfesten forbeholdt traume- og toturramte børn - også kaldet "krigsbørn".

Alle børn til juletræsfesterne kommer fra Odense og er ofte blandt kommunens fattigste.

Udover uddelingen af gaver ved juletræsfesterne kører Katrine Holst Sommer også ud med gaver til børn i familier, som via organisationen Næstehjælperne Fyn har taget imod tilbuddet om julepakker.

Udover flere hænder til at pakke gaver ind i BR-butikken, kan Katrine Holst Sommer også godt bruge flere stykker brugt legetøj.

- Umiddelbart kan vi godt bruge flere gaver - især til teenagere, siger hun.

Ansøgningsfristen for at komme i betragtning til julegaverne er i morgen, fredag, oplyser Katrine Holst Sommer.

