Keld Heick springer ud som skuespiller i fynsk teaterstykke

Musikeren Keld Heick spiller næste år med i forestillingen End of the Rainbow på Bastionen i Nyborg.

Han er en erfaren herre i underholdningsbranchen. Alligevel er det første gang, at musikeren Keld Heick skal spille en fiktiv person i et teaterstykke. Om få dage fylder grand prix-legenden 72 år, og så kan han tilføje skuespiller på CV'et.

Næste år spiller han med i stykket End of the Rainbow på Bastionen i Nyborg.

- Jeg glæder mig forfærdelig meget, fortæller Keld Heick til TV 2/Fyn.

Forestillingen handler om de sidste måneder af Judy Garlands liv i 1969. Keld Heick skal spille den loyale ven, der forsøger at holde sangerinden ude af problemer med både stoffer, druk og et problematisk forhold til mændene i hendes liv.

Pianisten Anthony

Onsdag blev han og resten af holdet præsenteret på teatret. Keld Heick skal spille over for den erfarne skuespillerinde Betty Glosted, og musikeren troede da også, der var ringet forkert, da han blev tilbudt rollen som pianisten Anthony.

- Lige da jeg hørte det, troede jeg, det var en joke, og at de havde fået forkert nummer. Det havde de ikke, og de troede på, at jeg kunne, fortæller Keld Heick.

Foto: Ken Petersen

Manuskripten blev sendt til den skeptiske skuespiller. Efter en gennemlæsning forstod musikeren, hvorfor producenterne Allan Wahlers og Allan Damby havde trykket netop hans nummer ind på telefonen.

- Ham jeg skal spille, er faktisk rigtig meget som mig selv. Han er måske en anelse mere sarkastisk på den engelske facon, end jeg er, men det skal jeg nok lære. Hvis jeg er nogenlunde, som jeg plejer at være, tror jeg, at det kommer af sig selv, siger Keld Heick.

Selvom han i flere årtier har stået på scenen og underholdt og sunget for danskerne, vil nervøsiteten snige sig ind på Keld Heick, når premieren indhenter ham 21. februar 2019.

- Jeg er sikker på, at når vi står til premieren, har jeg sommerfugle over alt i maven, men jeg tror også, at min erfaring på en scene gør, at i samme øjeblik, vi er i gang, bliver jeg helt iskold og kan mine ting.

Mens Keld Heick, Betty Glosted og resten af holdet øver videre på rollerne, er billetterne til næste års forestilling allerede sat til salg.