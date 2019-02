Tag testen: Kender du disse fakta om sex og sygdomme?

Over 83 procent af de 15-24-årige mener selv, at de har godt styr på det der med sex, sygdomme og prævention. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund.

Men i Nyborg Kommune er de ikke helt enige.

Derfor er kommunen blevet én af fem kommuner over hele landet, der samarbejder med Sex og Samfund om at styrke seksualundervisningen. Det betyder blandt andet, at også elever på kommunens ungdomsuddannelser skal have genopfrisket det med blomsterne og bierne - og alt derimellem.

Anja Olsen Christiansen og Nadja Falk Larsen går begge på HF + VUC Nyborg, og de er glade for initiativet.

- Jeg tror kun, jeg har haft seksualundervisning én eller to gange, fortæller Nadja Falk Larsen.

Anja Olsen Christiansen nikker genkendende.

- Man fik ikke så meget ud af seksualundervisningen i folkeskolen. Dengang var stemningen også temmelig useriøs, husker hun.

HF + VUC Nyborg er en af de ungdomsuddannelser i Nyborg Kommune, hvor der var fokus på seksualundervisning i uge seks. Ifølge dem var der mange ting, de ikke vidste i forvejen.

Læs også Uge Sex sætter fokus på grænser: - Vi havde sex, selvom hun sagde nej

Bliver nemmere at snakke om med alderen

Ifølge Anja Olsen Christiansen og Nadja Falk Larsen bliver det nemmere at snakke om sex efterhånden som man bliver ældre.

- Jeg snakkede en del med min mor om det, da jeg var lille, men jeg kan bedre bruge hendes råd nu, siger Anja Olsen Christiansen.

Og ifølge Nadja Falk Larsen går emnet hånd i hånd med erfaring.

- Der er mange ting, man ikke forstår i folkeskolen, men efterhånden som man bliver ældre og prøver nogle ting, giver det mere mening.

Læs også Vær med til at kåre Fyns bedste underviser: Sådan indstiller du din kandidat

Fordi Nyborg Kommune samarbejder med Sex og Samfund, har organisationen lavet en undersøgelse blandt unge i kommunen.

- Vi kan se, at mange tror, de har ret godt styr på det med sex, men at de faktisk mangler noget rådgivning, fortæller sundhedsplejerske Ane Marie Schwartz.

- Mange af dem snakker med deres venner om sex, men har generelt brug for mere rådgivning, tilføjer hun.

Bemærk har snakket med Anja Olsen Christiansen og Nadja Falk Larsen om det at snakke om sex:

01:29 Anja Olsen Christiansen og Nadja Falk Larsen er to af de elever på HF VUC Nyborg, der fik sat ekstra fokus på seksualundervisning i uge seks. Her kigger de nærmere på den seksuelle sundhed. Luk video

Test din viden

Hvor godt har du selv styr på det med sex, sygdomme og alt det andet? Tag testen her.

Beskytter p-piller mod sexsygdomme?

Korrekt svar: Nej

P-piller forhindrer ægløsning og påvirker slimhinden i livmoderen, så man ikke kan blive gravid, men de beskytter ikke mod kønssygdomme.

Er det rigtigt, at 64 procent af kvinder mellem 15 og 24 år har prøvet at se porno?

Korrekt svar: Ja

Det fremgår af Sexlinien.dk. 87 procent af mænd i aldersgruppen 14-25 år finder det acceptabelt at se porno.

Hvor mange gymnasieelever undgår at gå i bad efter idræt?

Korrekt svar: Halvdelen

Nogle undersøgelser peger endda på, at det kan være betydeligt flere. Ifølge Gymnasieskolernes Idrætslærerforening var der i 2017 63,3 procent af 2.600 adspurgte elever, der droppede badet efter idræt.

Hvor mange procent har ikke haft deres seksuelle debut, når de begynder på en ungdomsuddannelse?

Korrekt svar: 80 procent

Debutalderen i Danmark ligger omkring 16-17 år, og ifølge Sex og Samfund har 80 procent ikke haft samleje, når de begynder på en ungdomsuddannelse.

Læs også Gør som Marius: Drop alkohol og undgå dødelig fedtlever