Kender du ham her?

Fyns Politi har frigivet et foto af en mand, der lavede et såkaldt kassedyk hos en købmand i Gudme i marts i håb om hjælp fra offentligheden.

Fyns Politi håber, at nogen kan genkende manden på billedet og vil hjælpe med at få fat i ham.

Han kom ind i butikken Min Købmand i Vestergade i Gudme klokken 19.30 den 3. marts.

Han gik hen til "bland selv-slik" og fyldte slik i en pose. Oppe ved kassen lagde han den på båndet sammen med en mønt.

Da ekspedienten åbnede kassen for at lægge mønten i, rakte manden ind over og tog en del pengesedler, hvorefter han stak af.

Manden beskrives sådan:

Dansk, cirka 20-40 år, almindelig af bygning og cirka 190 centimeter høj.

Han var iført en grå fleecejakke med gennemgående lynlås foran og lås ved skrålommerne.

Under fleecejakken var han enten iført en sort trøje, hvor kraven dækkede underansigtet eller en sort halsedisse.

Han bar en mørk hue, blå jeans og grå/sorte sko med en hvid stribe på siden af skoene.

Oplysninger til Fyns Politi på telefon 114.