Rottefælden: Kendisser begejstrede for revypremiere

En fibersprængning betød, Rottefælden i Svendborg måtte udskyde præmieren på deres sommerrevy, men tirsdag fik den så endelig officiel præmiere.

Flere store navne inden for dansk musik var mødt op, og de havde varme ord med på vejen til de Svendborgensiske revy-folk.

- Vi har alle de bedste tanker og kærligsudstråling, fordi det er sådan noget, som man ikke ønsker sin værste fjende. Og nu skal vi så endelig opleve det, og hvor er det dog pragtfuldt, at alle er mødt op igen for at se den rigtige produktion, siger Dario Campeotto.

Egentlig skulle det have været 30. maj, at revyen "På Fyn er solen bag skyen" fik officiel premiere. Men få dage før fik skuespilleren Mikkel Schrøder en fibersprængning.

Premieren blev udskudt, men man slap for at aflyse forestillinger, da man indkaldte skuespilleren Kim Brandt som vikar.

Benet klar igen

Siden har Mikkel Schrøder lagt krykkerne og meldt sig klar igen. En af de kendisser, der var mødt op til premieren, var en af dansktops grand old men Richard Ragnvald.

Han gæster jævnligt Rottefælderevyen og havde derfor høje forventninger.

- Nu har jeg været til premiere på Rottefælden flere år i træk, og jeg forventer mig en rigtig god og en hyggelig aften. Desværre for revyholdet, havde de den skade, hvor de måtte udskyde det til netop i dag. Så jeg tror dem, der har ekstra nerver på, det er dem deroppe bagved (skuespillerne red.). Det tror jeg, siger Richard Ragnvald

Også Bjørn Tidmand var mødt op til premieren. Han mener, at netop premiereaften har en særlig betydning for en revy.

- Premieren, det er en helt speciel aften. Det er der, hvor I (pressen red.) for eksempel er til stede, og hvor anmelderne møder, så der skal være en præmiereaften. Den har en helt speciel ære, siger han.

Rottefældens revy fortsætter indtil 24. august.

