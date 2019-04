Brand: Kendt erhvervsmands livsværk brændt ned

It-virksomheden Kinematic er en af de 20 mindre virksomheder, der har adresse hos Munk House på Egelundsvej i det sydlige Odense.

Han ejede bygningen, og det var hans livsværk. Det må være svært at se sin bygning gå op i brand på den måde Lars Overgaard, direktør hos Kinematic

- Da jeg kom kort før klokken 11, bemærkede jeg, at der lugtede lidt af røg, men jeg troede, at det var afbrænding af haveaffald. Men et kvarter efter opdagede nogle folk, at der var ild, siger Lars Overgaard, der er direktør hos Kinematic.

Læs også Massiv røgudvikling: Kraftig brand i det sydlige Odense - en person kørt på OUH

I løbet af ganske kort tid var hele taget på bygningen omspændt af flammer.

- Pludselig handlede det om at komme hurtigt ud. Vi nåede at samle vores computere og GPS'er, og så skyndte vi os bare ud, siger Lars Overgaard til TV 2/Fyn.

Iværksætterhset på Egelundsvej er ejet af den kendte erhvervsmand Helge Munk.

- Jeg føler meget for Helge Munk. Han ejede bygningen, og det var hans livsværk. Det må være svært at se sin bygning gå op i brand på den måde, siger direktøren for Kinematic.

Helge Munk, der tidligere stod i spidsen for Munk IT, var selv til møde på Egelundsvej, da branden brød ud.

- Det begyndte pludselig at lugte af røg. I løbet af ganske kort tid blev hele bygningen evakueret, og kun en enkelt person er blevet kørt til observation for røgforgiftning for en sikkerheds skyld, siger Helge Munk.

Kort efter blev hele bygningen evakueret i god ro og orden.

Helge Munk tør ikke sige noget om fremtiden for Munk House i dag.

- Det ser ikke godt ud. Hele 2. sal er brændt væk, og ilden har også haft godt fat i 1. sal, siger han.

- Vi kan ærgre os over, at vi ikke har borde og stole det næste stykke tid, men vi har backup af alle vores ting, så vi skal nok komme os over det, fortæller Lars Overgaard.

Ingen mennesker er kommet til skade, men mange af naboerne til bygningen er blevet berørt af røgudviklingen.

- Jeg kom hjem og undrede mig over, hvor røgen kom fra, og nu kan jeg ikke komme hjem, fordi de advarer os mod at gå ind i røgen, siger Michael Nystrøm, der bor på Odensevej tæt på Munk House.