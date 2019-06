Kendt fynsk eventchef skal styre touren i Nyborg

Det bliver et kendt navn i den danske eventbranche, der skal markedsføre Nyborg og Fyn, når Tour de France lander i Nyborg den 3. juli 2021.

Den 45-årige Tue Kempf, der starter i jobbet den 1. august, kommer med en bred og solid baggrund indenfor store events.

Han har haft ansvaret for blandt andet fodboldlandskampe og klubkampe i superligaen og Champions League, VM i Triathlon, tv-shows som Danmarks-indsamlingen og koncerter med danske og internationale navne.

Rejser til Frankrig

- At Tour de France kommer til Nyborg og Fyn er kæmpe, kæmpe stort. Det er en af verdens absolut største sportsbegivenheder, og da jeg så muligheden for at blive en del af holdet i Nyborg, var jeg ikke i tvivl. Det er en virkelig stor og spændende opgave vi står overfor, men det er netop den slags udfordringer jeg brænder allermest for, udtaler Tue Kempf i en pressemeddelelese.

Læs også Tour de France-ruten var tæt på at misse Fyn

En af Tue Kempfs første opgaver bliver at rejse til 4. etape af dette års Tour de France i Nancy, hvor han sammen med Nyborg vicekommunaldirektør Søren Møllegaard skal suge til sig af inspiration sammen med repræsentanter fra København, Vejle og Sønderborg - de andre målbyer i Danmark under Tour de France i 2021.

Op mod 100.000 tilskuere

Tour de France feltets ankomst til Nyborg forventes at samle op mod 100.000 mennesker i byen omkring den 3. juli 2021 og er rent praktisk og organisatorisk en stor opgave.

Derfor besluttede byrådet allerede kort efter Tour de France ruten i Danmark var offentliggjort at søge efter en projektchef.

Læs også Fynsk bjergged slider for at finde Tour-formen

Nyborgs nye projektchef, der faktisk er født i Nyborg, er oprindeligt uddannet i tv- og reklamefilmsbranchen og har siden arbejdet med strategi, tiltrækning, udvikling og afvikling af store events,

- Jeg fornemmer, at alle i Nyborg er virkeligt glade og stolte over værtsrollen, og at hele byen er klar til at stå på tæer. Samtidig ligger Tour de France tæt op ad den fynske ”Bike Island strategi”, så opgaven, bliver at være med til at samle hele byen – og forhåbentlig hele Fyn - omkring indsatsen, så vi sammen kan skabe en fantastisk folkefest. Det er det jeg vil knokle for, siger Tue Kempf.