200 nye hotelsenge: Kendt hotel vil både bygge ud og op

Står det til direktøren på H.C. Andersen Hotel, Jens Pedersen, så skal der bygges en eller to etager oven på de nuværende tre etager på det kendte hotel i Odense centrum. Derudover ønsker hotellet at opføre et helt nyt fireetagers byggeri langs Hans Mules Gade - eventuelt med parkeringskælder. Det fremgår af dagsordenen fra By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

- Vi oplever synergien med Odeon og koncerthuset tiltrækker masser af gæster til Odense, siger Jens Pedersen, der er direktør for H.C. Andersen Kongres Center.

Hvis de nye lokaler bliver en realitet, så skal de bruges til både hotelværelser, konference og kontorlokaler.

Odense mangler hotelsenge

Ifølge Jens Pedersen så skal H.C. Andersen Hotel udvides med i alt 220 sengepladser, fordi Odense igen er blevet så populært, at de må sige nej til gæster.

- Fortællingen om Odense er blevet positiv ude i Danmark, og derfor oplever vi et stærkt stigende behov for overnatningsmuligheder, og det kan vi også se på vores belægningsprocenter, siger han.

Jens Pedersen forklarer, at det fortsat primært er deltagere på konferencer og kurser, som fylder hotellets værelser, men at også juli og august er blevet mere og mere populært blandt turister de sidste år.

Kræver ændring af kommuneplan

Men det er ikke helt lige til at bygge H.C. Andersen Hotel højere. Området, som hotellet ligger på, er nemlig omfattet af Museumslovens fortidsmindebeskyttelse på grund af placeringen tæt på Sortebrødre Kloster og Sortebrødre Torv.

Derudover kræver det også en ændring af kommuneplanen, som er gældende til 2028. Heri står der nemlig, at der maksimalt må bebygges 50 procent på den enkelte ejendom, og at højden ikke må overskride to en halv etage.

Men på hoteldirektør Jens Pedersens ønskeseddel står en udvidelse, der vil resultere i en bebyggelsesprocent på op til 200 procent samt en maksimal bygningshøjde på fire til fem etager. Alligevel er han fortrøstningsfuld.

- Processen med lokalplaner skal jo køre, og så håber vi at få en byggetilladelse i løbet af 2019. Vi håber at få den i tre etaper, så vi kan udvide hotellet i første omgang. Derefter håber vi at følge efter med parkeringskælder og byggeriet på Hans Mules Gade. Det er sådan vi har skitseret det for kommunen.

- Vi har brugt meget energi og mange penge på det, så vi tror selvfølgelig meget på det. Vi forventer, at der bliver en god dialog med kommunen, om hvordan det her skal se ud. Ingenting er støbt i granit, understreger Jens Pedersen.

Byggeri vil have positiv effekt på byen

I dagsordenen fra By- og Kulturudvalget står der, at “planlægningen vil kunne have en positiv effekt på den videre udvikling inden for hotel- og konferencefaciliteter i Odense.”

Ifølge Jens Pedersen viser de seneste opgørelser, at en konferencegæst er omkring 4.000 kroner værd for den by, hvor vedkommende overnatter.

Hvis det ender med, at der bliver givet grønt lys til udvidelsen af H.C.Andersen Hotel, så vil det ikke koste Odense Kommune noget, da byggeriet finansieres af ejerkredsen.

Adspurgt hvor mange penge hoteludvidelsen vil løbe op i, falder svaret fra direktør Jens Pedersen prompte:

- Mange. Vi ved godt, at det ikke bliver billigt, men vi er ret sikre på, at vi kan vise folk, at det her er en god forretning, siger han.

By- og Kulturudvalget skal drøfte planerne på et møde den 27. november, hvor det skal besluttes, om planerne skal sendes i 14 dages høring, eller om de skal skrinlægges.