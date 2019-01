Kendt islamkritiker dømt for diskrimination på Facebook

Den 52-årige odenseaner Michael Ellegaard, der er formand for det indvandrerkritiske parti Frit Danmark, er blevet dømt for racisme på grund af trusler mod en befolkningsgruppe på Facebook.

Dommen faldt i Retten i Odense fredag middag.

Michael Ellegaard var tiltalt for at have skrevet et indlæg på Frit Danmarks facebookside 18. juli 2016, hvor han blandt andet "ønskede død over muhammeddanerne".

Det er en principiel sag. Det er noget så kostbart som vores ytringsfrihed, det her drejer sig om Michael Ellegard, formand, Frit Danmark

- En gruppe, der hedder anmeldhad.dk, havde læst opslaget på Facebook og taget et screendump af opslaget. Det er dette, han nu er blevet dømt for, fortæller anklager ved Fyns Politi, Kirsten Flummer.

Sagens hovedperson, Michael Ellegaard, mener omvendt, at dommen er forkert. Også selvom han undgår straf.

- Dommen er forkert, fordi den ikke tager udgangspunkt for, at der skal være lighed for loven, siger Michael Ellegaard.

Han henviser til sagen om Asmaa Abdol-Hamid, der i et privat facebookopslag skrev, at de mellemøstlige militærstyrker samlede støv. En opdatering, der blev opfattet som en indirekte krigserklæring af Dansk Folkeparti-politikeren Pernille Bendixen.

Formanden for det højreradikale parti Frit Danmark har derfor anket dommen til landsretten.

- Det er en principiel sag. Det er noget så kostbart som vores ytringsfrihed, det her drejer sig om, siger Michael Ellegaard.

Han er blevet dømt efter straffelovens paragraf 266 b. Straffen er bøde eller fængsel i indtil to år. Michael Ellegaard er én gang tidligere blevet dømt for overtrædelse af samme paragraf. Det var tilbage i 2007.

Ingen straf

Selvom Michael Ellegaard er blevet dømt for at overtræde straffeloven med sit facebookopslag, så slipper han for en straf.

Det oplyser Kirsten Flummer, der er anklager i sagen.

- Siden 18. juli 2016, hvor facebookopslaget blev skrevet, er tiltalte blevet dømt to gange og har fået sammenlagt 14 måneders fængsel, så der var ikke grundlag for en ekstra straf, forklarer Kirsten Flummer.

Michael Ellegaard har flere gange stillet op til kommunalvalg og regionsrådsvalg, ligesom han også har forsøgt at blive valgt til Folketinget. Det er aldrig lykkedes for fynboen at blive valgt.

Han er også tidligere dømt for at skyde mod politiet. Det skete i 2012, da han skød med et luftgevær ud gennem et vindue og ramte en ud af to betjente udenfor. Han forklarede dengang, at han hørte puslen ved en bagdør og på grund af sine islamkritiske udtalelser frygtede for et overfald.

