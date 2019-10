Kendt restaurantkæde åbner i Rosengårdcentret

Restaurantkæden Dalle Valle er en af de største i Danmark, og i morgen åbner de café nummer 16 i Rosengårdcentret i Odense. I forvejen har kæden en restaurant på Fisketorvet i centrum af byen.

Dørene til den nye restaurant slås op torsdag klokken 10.00 i Rosengårdcentrets nye foodlounge ved Rød Indgang.

Her kan sultne gæster sætte sig til rette i den nye restaurant med over 200 siddepladser, et loungeområde og et hyggeligt udendørsområde.

100 heldige gæster

Den første Dalle Valle åbnede i 2012 i Fiolstræde i København i Daells varehus' tidligere lokaler, hvoraf navnet opstod.

I den nye restaurant i Rosegårdcentret er 100 heldige gæster inviteret på middag på Dalle Valles regning.

På dagen kan alle kunder få halv pris på både buffet og ala carte retter. Den store frokostbuffet koster kun 44,50 kroner, mens aftenbuffeten koster 64,50 kroner.

