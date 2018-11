Voldsom brand: Kendt træskib er totalskadet

Det var den 20. september, at der udbrød brand ombord på træskibet Castor.

Castor var ved at gøre klar til en sejlads, men heldigvis lå skibet fortsat ved kajen i Bogense Havn, da branden udbrød.

Branden opstod i det elektriske system ombord. Branden blev hurtigt slukket, men skaderne var betydelige.

Nu har forsikringsselskabet opgjort skaderne, og meldingen herfra er, at Castor er totalskadet.

- Vi kan nu informere om, at Castor er totalskadet. Den maksimale forsikringssum på 600.000 kroner vil blive udbetalt, men reparationen risikerer at blive nogle hundrede tusinde dyrere, skriver bestyrelsen for Castors Venner i deres nyhedsbrev.

Lang proces forude

Bestyrelsen fortæller, at der nu ligger en lang proces forude, for at få vurderinger og forskellige tilbud frem.

- Men både Den selvejende Institution Castor, der ejer skibet, det uundværlige "bundhold", der vedligeholder forår og efterår - og støtteforeningen Castors Venner, er alle opsat på at det skal lykkes at reparere og komme ud at sejle snart igen, skriver bestyrelsen i nyhedsbrevet.

Foreningen skal nu i gang med forhandlinger med Nordfyns Kommune og skibets bank. Derudover skal der sendes ansøgninger til fonde og der skal skaffes penge gennem ekstra arrangementer.

- Derfor forbereder vi næste sæson i forventning om at det hele falder på plads, skriver bestyrelsen i nyhedsbrevet.