Kendt tv-vært: Vi tager vores børn som gidsler i en digitaliserings-liderlighed

Tv-værten Mattias Hundebøll opfordrer politikerne til, at have tillid til lederne i daginstitutionerne og lade dem vælge, hvilken linje de vil lægge i brugen af it.

Børne- og socialminister Mai Mercados (K) udkast til en ny bekendtgørelse, som ville pålægge vuggestuer og børnehaver at indføre digital teknologi, får modspil fra en uventet kant.

Det er den journalistuddannede fynske tv-vært og musiker Mattias Hundebøll, som udover at være aktuel med programmet "Dagens mand" på TV 3, også har en klar holdning til små børn og it:

- Jeg synes det er en sørgelig udviklng og jeg synes vi tager vores små børn i gidsler i den her digitaliserings-liderlighed der hersker i øjeblikket, siger Mattias Hundebøll i et interview med TV 2/Fyn.

- De små poders hjerner er som en lille svamp, og det den har brug for at suge de mange første år af deres liv, er menneske-interaktion, det er leg, det er ansigtsudtryk, det er følelser, uddyber han.

Læs også Frygt for krav om it i alle vuggestuer og børnehaver

"Den vrede og den gråd der kan komme"

Han erkender, at it kan have nogle indlæringsfordele, men mener ikke, at små børn skal sidde og kigge på en skærm.

Fra sin egen verden kender Mattias Hundebøll til børnenes reaktioner, når skærmene tages fra dem. Hans egen søn, Carl-Egon på to et halvt år, reagerer voldsomt, når skærmen tages fra ham, fortæller han:

- Den vrede og den gråd der kan komme, når jeg tager skærmen fra ham, det minder ikke om andet han udtrykker følelsesmæssigt - overhovedet!

- Det synes jeg virkelig man skal tage med i sin vurdering af, hvor meget vi skal udsætte de her små børn for den form for stimulans.

Det kan blive en "bedøver"

Mattias Hundebøll mener, at skærme som iPads skal anvendes i en til en-situationer - altså hvor en pædagog er med ind over, men han frygter, at skærmene bruges til at pacificere børnene fordi antallet af pædagoger på institutionerne ikke matcher normeringerne.

- Det jeg ser er at intentionerne måske er gode, men det kommer højst sandsynligt til at ende med at blive en "bedøver" man giver ungerne, når der bliver lidt for meget ulvetime. Og det synes jeg ikke hører hjemme i de danske daginstitutioner, siger Mattias Hundebøll.

Han opfordrer til, at politikerne har tillid til lederne i daginstitutionerne og lader dem vælge, hvilken linje de vil lægge.

Mattias Hundebøll undrer sig over, at Mai Mercado, som mor til tre børn, kan støtte forslaget.

Metodefrihed, tak

Bekendtgørelsen har netop været i høring og ligger i forlængelse af den reform af dagtilbudsloven, som et bredt flertal blandt de politiske partier på Christiansborg vedtager torsdag.

Loven er på mange områder en stor forbedring, lyder det fra Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO).

Problemet er dog ifølge DLO, at de meget stramme formuleringer af krav om it kommer til at spænde ben for den politiske intention med loven.

- Lige præcis her, hvor man går ind så specifikt og dikterer nogle metoder, bryder man fuldstændig med muligheden for det meget mangfoldige dagtilbudsudbud, som forældrene i Danmark gerne vil have.

- Forældrene vil gerne kunne vælge mellem forskellige pædagogiske retninger, og det skal de også kunne i fremtiden, siger sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe.

Hun mener at politikerne gerne vil give dagtilbuddene metodefrihed, men er kommet til i et bilag at diktere en meget specifik metode.

- Det opfordrer vi til, at der bliver rettet op på, siger Tanja Krabbe.

Ministeren præciserer

Og den opfordring har Mai Mercado taget til sig. I et interview med TV 2/Fyn torsdag siger hun, at der ikke er grund til bekymring:

- Det er fuldstændig valgfrit. Vi sidder ikke og dikterer nogle metoder. Hvis man ikke har lyst til at bruge it, ipads, eller hvad det nu måtte være, lader man bare være, siger ministeren og sætter efterfølgende to solide facitstreger under sit eget udsagn på direkte tv.

- Det er meget sjældent, at jeg lover noget så håndfast, men der er metodefrihed. Jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at gøre det til et krav at skulle have it ind på en bestemt måde.

Læs også Minister på direkte tv: - Det er sjældent jeg lover noget så håndfast som nu