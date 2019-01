Kendt V-politiker klar til at stemme imod lukning af regionerne

Frygten for, at regeringen pønser på at afskaffe de folkevalgte regionsråd i forbindelse med den kommende sundhedsreform breder sig i det jydsk-fynske Venstre

- Hvis jeg skal kunne se mig selv i spejlet om morgenen, skal jeg kunne stå ved det jeg selv mener. Jeg har hele tiden argumenteret for, at direkte folkevalgte skal stå til ansvar overfor borgerne. Det synspunkt kan jeg ikke gå på kompromis med, siger Venstres Bo Libergren, som er gæst i denne uges udgave af programmet Politik og Spin.

Jeg kan ikke se mig selv stemme for at svække folkestyret i Danmark Bo Libergren (V), folketingskandidat

Bo Libergren er gruppeformand i regionsrådet og folketingskandidat i Nyborg-kredsen.

Venstres sjæl på spil

- I mine øjne vedrører det her (sundhedsreformen, red) Venstres sjæl og DNA. Det er et spørgsmål om at have folkevalgte, så befolkningen kan stille politikerne direkte til ansvar, siger Bo Libergren, som er stærkt bekymret på demokratiets vegne, hvis den kommende sundhedsreform indebærer, at det folkevalgte element bliver afskaffet.

- Jeg vil selvfølgelig kæmpe for Venstre og en Venstreledet regering. Men jeg kender også grundloven godt nok til at vide, at folketingsmedlemmerne alene er bundet af deres overbevisning. Og min overbevisning er ret kendt på det her område.

- Jeg kan ikke se mig selv stemme for at svække folkestyret i Danmark, siger Bo Libergren.

Et svært dilemma

Den liberale politiske kommentator Jarl Cordua, som har en fortid som politisk aktiv i Venstre, forudser, at mange af Venstres folkevalgte risikerer at stå i samme dilemma som Bo Libergren, når de om få uger eller måneder skal ud og føre valgkamp.

- Det er ret unormalt, at man står i et dilemma så tæt på et folketingsvalg i så vigtig en sag. Normalt samler man sig omkring et synspunkt, men i øjeblikket er det næsten dagligt, at baglandet udtrykker dissens, siger Jarl Cordua.

Han understreger dog, at man ikke skal undervurdere, at Lars Løkke også er kendt som en dygtig politisk håndværker, som måske alligevel kan finde en snedig udvej, så de oprørske Venstre-kandidater får et figenblad, så de ikke taber ansigt, når de skal ud og forsvare sundhedsreformen i valgkampen.

- Det kunne jo være, at Løkke finder en pose penge et eller andet sted og får strikket en konstruktion sammen, så det folkelige element ikke svækkes fuldstændigt. For eksempel med kommunale politikere i sundhedsplatformen eller på anden vis. Så kan det jo være, at det alligvel bliver lidt nemmere for Bo Libergren at forsvare sundhedsreformen om to-tre måneder, siger Jarl Cordua.

En naturlig debat

Bo Libergren mener ikke, at han undsiger partilinjen ved allerede nu, at tage afstand fra en eventuel nedlæggelse af regionerne.

- Det er jo ikke dissens i Venstre på det her område endnu. Men der er en politisk proces i gang med de tre centralistiske partier i blå blok, som har et synspunkt om at regionerne skal nedlægges. I den situation synes jeg, at det er naturligt, at de af os, som går ind for lokalt demokrati lader vores røst lyde og gør vores meninger klare i offentligheden.

- Det folkelige element er vigtigt for Venstre, fordi vi kommer fra andelsbevægelsen og det folkelige, demokratiske liv ude i sognene. Vi er ikke et centralistisk parti baseret på københavnske embedsmænd. Vi har simpelt hen en anden sjæl, en anden DNA end de konservative partier, siger Bo Libergren.