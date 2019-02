Kendte julekalender-skuespillere: - Vi elsker Fyn

Det er to år siden, det første eventyr om nissepigen Tinka blev optaget på Fyn.

Nu er skuespillerne tilbage i en ny fortælling om Tinka, som har premiere 1. december i år. Og det er et gensyn med Fyn, de velkendte skuespillere har glædet sig til.

- Det er dejligt at være tilbage. Jeg elsker Fyn, og det er nogle skønne locations, vi skal optage op, siger Ellen Hillingsø, som i Tinka og kongespillet spiller kronprinsens hjælper, Ingi.

Også Josephine Højbjerg, som spiller hovedrollen Tinka, har set frem til at komme i gang med optagelserne igen.

- Jeg har ventet rigtig mange måneder på at skulle i gang igen, så det er bare superdejligt at være tilbage. Både til nogle skønne locations og også til nogle søde kolleger, siger Josephine Højbjerg.

Ikke muligt uden Film Fyn

Det er produktionsselskabet Cosmo Film, der står bag "Tinka og kongespillet". Og ifølge producent Tomas Hostrup-Larsen giver deres samarbejde med Film Fyn helt unikke muligheder.

- Uden samarbejdet med Film Fyn havde vi været nødsaget til at optage maks. 20 minutter uden for København. Nu har vi i stedet mulighed for at optage på nogle helt fantastiske og unikke locations, fortæller Tomas Hostrup-Larsen.

- På Fyn har vi landskab og bygninger, som vi ikke kan finde andre steder, og det giver os mulighed for at udvide vores univers visuelt.

Julekalender for hele familien

Den første julekalender om Tinka fra 2017 var en stor succes. 1,1 millioner danskere sad hver aften klinet til skærmen for at følge med i jagten på nissernes tabte magi, og julekalenderen blev dermed den mest sete i seks år. Ifølge skuespillerne kan man også glæde sig til december i år.

- Ligesom med den første vil man blive rigtig godt underholdt, og at det bliver både dramatisk og uhyggeligt på den gode måde. Og så er det bare en rigtig god fortælling, siger Christian Tafdrup, som spiller den onde kronprins Fileas.

- Man kan glæde sig til et eventyr, som formår både at samle børn og voksne, siger Ellen Hillingsø.