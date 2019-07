Cykelmyggen Egon elsker dig for evigt: Kendte musikere udstiller malerier

De to erfarne herrer er i samme båd som række andre kendte, danske musikere: De bruger deres kreative evner til at skabe både musik og billedkunst.

Torsdag den 4. juli kan de opleves i Anexet ved Lundsgaard Gods, hvor gruppen Malende Musikere har fernisering på deres udstilling. Men det er ikke en fernisering af de vanlige dimensioner. I stedet bliver det en kunstfestival med koncerter og artisttalks, selvfølgelig pakket ind i massevis af billeder fra de i alt 17 kunstnere.

Et større ophængningsarbejde er i gang op til ferniseringen. Lars H.U.G. og Flemming Quist Møller, ophavsmand til blandt andet Cykelmyggen Egon og Bennys Badekar, er med til at få alle brikker til at passe sammen.

Adspurgt om hvorfor de ikke har kunne vælge mellem musik eller billedkunst, falder svaret prompte fra Lars H.U.G:

- Det kan vi da også godt. Vi laver begge dele på én gang. Flemming Quist Møller bryder ind:

- Da jeg var i tyverne prøvede nogle såkaldt voksne at bilde mig ind, at jeg kun skulle lave én ting, hvis jeg ville slå ordentligt igennem. Så jeg prøvede at lægge bongo og congas fra mig, men så blev jeg en dårligere tegner af det. Der lærte jeg, at jeg ér sådan. Jeg skal bruge begge dele for at udtrykke mig. Lars H.U.G. er enig:

- Ja, vi skal have to ben at stå på, siger Lars H.U.G.

Malende musikere nu på 10. år.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med musiker, komponist og maler Thomas Agergaard, der har samlet en række af Danmarks anerkendte kunstnere.

Malende Musikere debuterede som gruppe for 10 år siden. Alle de udstillende kunstnere har deres udgangspunkt i musikken, hvor de har gjort karriere, men har sideløbende og senere opnået stor succes indenfor billedkunsten.

De udstillende kunstnere er mest kendt for deres musik, men de har alle malet og udtrykt sig med pensel og lærred altid. Flere af kunstnerne har tilmed været under uddannelse på landets kunstakademier eller på anden måde haft kontakt med kunsten, da musikken overtog scenen.

