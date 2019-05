Røget i over 30 år: Kenneth revser cigaretpakker til 90 kroner

- Det startede i min ungdom, ligesom med mange andre, forklarer Kenneth Christoffersen.

Han har røget cigaretter og pibe det meste af sit liv. Og torsdag mødte han nogle af de politikere, der debatterer cigaretpriser og rygepolitik.

Rygeren bliver blandt andet mødt med Radikale Venstres forslag om at hæve cigaretpriserne til 90 kroner. Til gengæld vil partiet bruge de ekstra afgifter til at betale blandt andet nikotintyggegummi og rygeplastre.

- Kenneth skal æde prisstigningen af hensyn til sine børnebørn, siger Camilla Hersom fra Radikale Venstre.

Partiet bliver blandt andet bakket op af Kræftens Bekæmpelse.

- Det kan jeg ikke bruge (en stor prisstigning, red.). Så kan de lige så godt lave et totalforbud. Det er røv og nøgler, siger han.

- Jeg ved godt, at det er dårligt at ryge, men det er mit eget valg. Hvorfor skal en politiker blande sig i det, spørger Kenneth Christoffersen under debatten.

Socialdemokratiet, Alternativet og Konservative fortæller også under debatten, at man ønsker højere priser på tobak.

VALGDEBAT MED TV 2/FYN Torsdagens debatmøde var det tredje af seks store debatter, som TV 2/Fyn arrangerer frem mod valget 5. juni. Næste valgmøde bliver på Østfyns Produktionsskole i Marslev tirsdag 21. maj. Læs mere her.

Kun partiet Klaus Riskær Pedersen vil beholde de nuværende priser på omkring 45 kroner for en pakke cigaretter.

- Markedsprisen er, hvad markedsprisen er. Vi vil flytte salget af cigaretter og spiritus ind til specifikke butikker. På den måde vil vi fjerne tilgængeligheden, lyder det fra det nye partis folketingskandidat Rolf David Gøtze under debatten.

Heller ikke den løsning falder i god jord hos Kenneth Christensen. Han frygter, at særlig unge vil søge mod stoffer, hvis cigaretter kun bliver tilgængelige særlige steder.

- I dag handles der med stoffer i selv lokalsamfundene. Det er mere farligt at begynde på, fortæller han.

Forebyg i stedet for at hæve priserne

Ifølge Kenneth Christensen kommer ingen af politikerne torsdag med gode løsninger.

- Vi skal have mere oplysning, mens ungerne er små og så hele vejen op igennem skolen. Der kan man gøre noget, forklarede han og tilføjede:

- Når du først er i en teenagealder, så lytter du ikke til moralprædiken. Så lytter du til kammerateri.

Kenneth Christensen var ikke den eneste ryger ved torsdagens debatarrangement. Også Alternativets 18-årige folketingskandidat Fabian Munkholm Davidsen er ryger.

- Prisen er et af værktøjerne. Det er en rigtig god idé, at man tager pakkerne væk og fjerner deres logoer. Jeg er selv ryger og kender den identitet, der er omkring cigaretter. Det er en gruppeting, understreger han.

- Vi skal anonymisere cigaretter, sætte dem væk og øge prisen. På den måde undgår vi, at man starter med at ryge, mener Fabian Munkholm Davidsen.

23:11 Folketingskandidaterne diskuterede cigaretpriser i anden runde i Ollerup. Luk video

