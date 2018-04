Kent Nielsen efter sejr: Glade for at holde nullet

OB's cheftræner glæder sig over sejren, men så manglende præcision i løbet af kampen.

OB er nu sikret endnu en sæson i Superligaen med søndagens 3-0-sejr over Randers FC på Odense Stadion. Og selvom der var skønhedsfejl undervejs, er det overordnet en tilfreds cheftræner Kent Nielsen, der udtaler sig til ob.dk efter kampen.

- Der var fin energi i kampen. I pausen følte vi, at vi havde både energien og ideerne, men præcisionen manglede. Det var halvpræcist og pasningerne lå et par meter skævt. Vi vidste, at kunne vi steppe op der, så ville vi få flere muligheder i anden halvleg, hvor vi så fik afgjort tingene hurtigt, siger han og fortsætter:

- Det blev ofte til en åben slagudveksling uden for mange defensive taktiske overvejelser fra begge hold.

Efter et langt tilløb lykkedes det så holdet at stramme sig an.

- Fra slutningen af første halvleg og en halv times tid fremad, synes jeg, vi var stærke. Vi er rigtig glade for sejren, og vi er glade for at holde nullet, lyder det fra Kent Nielsen.

Dagens sejr betyder, at OB i stedet for at skulle kæmpe for at undgå nu skal forsøge at kvalificere sig til at spille Europa League-playoffkampe i næste sæson.

Målscorerne for OB var Nicklas Helenius, Anders K. Jacobsen og Mathias Greve. De tre mål blev scoret fra det 43. til 48. minut.

Allerede på onsdag står de to hold igen over for hinanden. Og denne gang bliver det Randers FC, der har hjemmebanefordelen.