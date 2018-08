Kerteminde: Borgere vil inddrages tidligere i spareproces

- Det er fedt at blive hørt, men det sker alt for sent. Sådan lyder det fra Camilla Louise Lydiksen fra Kerteminde efter kommunen torsdag holdt borgermøde om millionbesparelser.

Det var med bekymrede miner, at borgere i Kerteminde Kommune torsdag aften deltog i et borgermøde om kommunens økonomi.

Her gav kommunaldirektør Tim Jeppesen en status på kommunens økonomi og udsigterne for efterårets forhandlinger om budgettet. De kommende tre år skal Kerteminde Kommune spare op mod 70 millioner kroner.

I den anledning har kommunen netop nu et stort sparekatalog i høring.

Borgerne vil med i beslutninger om besparelser

Men flere af de borgere, der deltog i mødet, gav udtryk for, at de gerne ville have være inddraget i spareøvelserne langt tidligere i processen.

- Det er fedt at blive hørt, men det er for sent. Og så går det alt for hurtigt. Vi skal jo aflevere høringssvar - vi har jo kun til på onsdag - og vi sidder nu her i dag og vi har haft de andre dialogmøder mandag og tirsdag i den her uge, så det er enormt hektisk, siger Camilla Louise Lydiksen.

Allerede før sommerferien meldte hun sig ind i debatten om sparekataloget fra konsulentfirmaet KLK.

I det katalog, som konsulentfirmaet har lavet for kommunen, er der et forslag om at ændre skolestrukturen og lukke Nymarken Skole og Børnehus.

Protester reddede skole

Men efter heftige protester fra blandt andre Camilla Louise Lydiksen, blev forslaget om skolelukningen pillet ud af kataloget.

Derfor ville hun gerne have været inddraget i spareprocessen langt tidligere.

- Når man begynder at hyre KLK ind, så kunne man lige så godt have taget os med i processen der, siger Camilla Louise Lydiksen.

Også Lena Bækholm fra Langeskov, havde gerne set, at borgerne var taget med på råd tidligere.

- Jeg vil rigtig gerne borgerinddragelse, og jeg hilser rigtig meget velkommen i byrådet, at de har nedsat forskellige udvalg, hvor vi skal inddrages som borgere, men jeg tror bare, at det skal være på et andet tidspunkt i forløbet, siger Lena Bækholm.

Høringsfristen for sparekataloget udløber onsdag i næste uge, og ifølge borgmester Kasper Olesen (S) er der rig mulighed for at blande sig i debatten om besparelserne.

- Der er fuld mulighed for at rykke på de her beslutninger. Vi har ikke truffet nogen beslutninger. Vi har ikke drøftet det her politisk, siger borgmester Kasper Olesen.

Næste gang råber vi højere

Borgmesteren håber, at kommunen - når de er færdige med budgetlægningen om et par måneder - også slipper for de store sparerunder de kommende år.

Men en anden gang vil kommunen være bedre til at fortælle borgere hvordan og hvornår de bliver inddraget.

- Hvis du spørger til, hvad vi kunne have gjort bedre, så skulle vi være bedre til at melde ud, hvordan er det, at den her inddragelse kommer i hele processen. Det giver jeg dig ret i. Der kunne vi have været bedre, siger Kasper Olesen.

Og Camilla Louise Lydiksen ved nu, at hun skal råbe højt tidligere i spareprocessen.

- Vi kunne jo også selv have råbt lidt højere og det har jeg også taget med mig i læring. Vi kunne også have prikket dem på skulderen og sagt HEY! vi vil godt være med her, siger Camilla Louise Lydiksen.