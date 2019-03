Hurtig undsætning: Kerteminde Camping redder livredderne

- Jeg synes simpelthen ikke, at vi kan være det bekendt. Livredderne skaber tryghed for os alle, så det er vigtigt for vores by, at denne ordning fortsætter, siger Gitte Charlotte Enevoldsen, der er ejer af Kerteminde Camping.

Tidligere onsdag fortalte TV 2/Fyn, at kommunen havde valgt at spare livredderne væk for at spare 30.000 kroner.

Men det var en helt forkert beslutning, mener ejeren af Kerteminde Camping.

- Det er slet ikke fornuftigt. Nu har vi haft livreddere og livreddertårne i så mange år, så det må vi ikke droppe på grund af 30.000 kroner, siger Gitte Charlotte Enevoldsen til TV 2/Fyn.

Ifølge Trygfonden rykkede livredderne i Kerteminde sidste år ud til to livreddende aktioner. 40 gange ydede livredderne assistance i vandet, 160 gange gav de førstehjælp og 1.600 gange gav de råd og vejledning om sikkerhed ved stranden i Kerteminde.

Hjælp skaber glæde

Udmeldingen fra Kerteminde Camping bliver modtaget med glæde af Jesper Hempler (SF), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune.

- Besparelser har forskellige konsekvenser, men det må aldrig blive et spørgsmål om liv og død, så derfor glæder det mig, at vi får hjælp, siger udvalgsformanden.

Udgifterne til LIvredderordningen er fordelt, så Trygfonden betaler løn, uddannelse og udstyr til livredderne, mens Kerteminde Kommune skal betale for opmagasinering af livreddertårnet og overnatning til livredderne i otte uger. En samlet udgift på 30.000 kroner.

- Livredderne kommer til at bo i en af vores hytter med bad og toilet. Det har de gjort før. Den eneste forskel er, at vi nu selv må betale, i stedet for at kommunen betaler. Men det er bestemt også det værd, siger campingejeren.