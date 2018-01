Kerteminde og Assens gør klar til at kapre tilflyttere

Både Assens og Kerteminde kommuner er parate til at gøre sig til over for de familier, som vælger Fyn, når staten flytter arbejdspladser ud af København.

Mens større byer i provinsen som Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde onsdag fik stor del i VLAK-regeringens flytning af statslige arbejdspladser, måtte en række kommuner konstatere, at regeringen ikke så deres vej. Men det nytter ikke at tude over det. Det siger Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, som ikke fik arbejdspladser. Læs også Overblik: Sådan bliver 711 statslige arbejdspladser fordelt på Fyn - Der er lige nu potentiale for 500 nye familier i Odense, og dem skal vi præsentere Kerteminde Kommune for, så de kan vælge det som en bosætningskommune, siger den fynske borgmester til Ritzau. Siger et, gør noget andet Da regeringen først på eftermiddagen præsenterede anden runde i flytningen af statslige arbejdspladser til provinsen, blev Odense topscorer med tildelingen af 465 nye statslige arbejdspladser. Klik på kortet og se fordelingen af statslige arbejdspladser på Fyn. Foto: Finansministeriet - Jeg synes ikke, at regeringen selv lever op til de ting, den siger, at den vil gøre, siger Kasper Ejsing Olesen. - At flytte arbejdspladser fra København til byer som Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde, som er større byer, var ikke det, jeg havde regnet med, når regeringen vil flytte arbejdspladser ud i provinsen, siger han. Tæt på Assens Borgmester Søren Steen Andersen (V) i Assens Kommune er enig med sin kollega i Kertminde om, at det nu handler om at kapre tilflyttere, og han ser derfor positivt på mulighederne: - Hvis der umiddelbart skulle være en skuffelse over, at vi ikke fik nogen arbejdspladser til vores kommune, så er den skuffelse meget mindre, end glæden over, hvor mange arbejdsplader der er kommet tæt på os, siger Søren Steen Andersen og tilføjer: - Det vigtige er bosætningen, som kommer ud af det her. Søren Steen Andersen vil kapre tilflyttere, som skal arbejde i Odense, Middelfart og Svendborg.