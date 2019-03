Kertemindes revy har skiftet holdet helt ud til ny sæson

Anette Støvelbæk er en glimrende tur-guide. Venligheden selv og med et smil, der klarer selv den værste modgang.

- Jeg tror, at Store Sal er bag denne dør. Næh, den er låst, siger skuespilleren og stopper - for tredje gang - ved en dør, der ikke fører derhen, hvor hun troede.

- Hmmm... Jeg mener altså, at det er denne vej, tøver hun og smiler, så vejen til Store Sal slet ikke synes så vigtig, som da turen startede.

Debutant klar til revy

Vi er på Tornøes Hotel i Kerteminde. Her spiller Kerteminde Revyen 2019 fra den 26. maj og til og med den 6. juli. Med helt nye skuespillere, der tæller Gordon Kennedy, Kasper Gattrup, Lisbeth Kjærulff og altså Anette Støvelbæk, der til sidst (med lidt hjælp) finder frem til den sal, hvor revyen skal spille. Hun er ikke blot ny på hotellet. Hun er også helt ny inden for revy-genren efter at have slået sit navn fast på teater, tv og film.

- Jeg er uddannet på Odense Teater. Da jeg begyndte der, var det også svært at finde rundt i de mange rum og på de mange gange. Det gav slet ingen mening, griner hun og er klar til det interview, der er en del af præsentationen på årets revy.

Manden bag reveyen, Mads Nørby, har samlet hele holdet for at de kan lære hinanden at kende. Og stikke en ny kurs ud, så revyen ikke kommer til at minde om de foregående års revyer.

Revy med respekt

- Sidste år trådte vi en del over tæerne. Det gør vi ikke i år, fortæller Mads Nørby og henviser til ikke mindst den plakat fra 2018, der mødte kritik som både racistisk og spekulativ i medieomtale.

Årets instruktør, den erfarne Martin Miehe-Renard, formulerer det anderledes.

- Vi vil levere kærlig satire med respekt. Vi skal også kunne tage fat i aktuelle emner og følge den pludselige indskydelse. Og der er nok at tage fat på, skal jeg hilse at sige.

Revy-debutanten Anette Støvelbæk er gået i gang med at arbejde på nogle tekster sammen med Lisbeth Kjærulff. Om hele udfordringen med at begive sige ind på revy-området så er noget for hende?

- Jeg er jo skuespiller. Og vi er enormt heldige, for vi har muligheden for at lege. Sådan ser jeg det også med revy, for det er helt nyt. Ikke at jeg ikke er nervøs. Jeg har det lidt, som om jeg skulle løbe et maratonløb for første gang. Man ved, at man kan få ondt i benene undervejs, men ellers er det et ukendt terræn, siger Anette Støvelbæk.

Kerteminde Revyen 2019 ser i besætningen således ud. De kalder sig selv engleblide, men lover samtidig bid i teksterne. Foto: Preben Dahl

Billetsalget er gået i gang. Og går - ifølge Mads Nørby - så godt, at der næsten med sikkerhed bliver flere forestillinger end de 22, der i første omgang er programsat.

- Jeg regner da ihvertfald med 24 forestillinger. Jeg åbner for ekstraforestillinger, når behovet er der. Vi har muligheden for at spille helt op til 31 gange, så det er spændende, hvordan folk tager imod årets revy, indrømmer Mads Nørby.

Holdet mødes igen til april

Skuespillerne begynder at indøve numrene i starten af april. Ind til da skriver de videre på de ideer, de har fået ud af at være samlet et par dage i Kerteminde. En af de aktuelle emner, det kunne være fristende at tage op, er et meget omtalt og omdiskturet interview med Ghita Nørby.

- Jamen, det er da oplagt. Men så igen. Til den tid, hvor vi skal spille, mon så ikke folk har fået nok af det, spørger Anette Støvelbæk og tager afsked, inden hun begiver sig rundt på hotellets gange for at møde den næste, nysgerrige journalist.

Skuespillere og instruktør bag Kerteminde Revyen 2019. Foto: Preben Dahl